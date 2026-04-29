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Claude s’invite dans Photoshop, Blender et Ableton : Anthropic veut devenir l’assistant des créatifs

Claude s’invite dans Photoshop, Blender et Ableton : Anthropic veut devenir l’assistant des créatifs

Anthropic accélère sur un terrain stratégique : la création. Après Claude Design, l’entreprise lance une série de connecteurs permettant à Claude d’interagir avec des outils comme Adobe Creative Cloud, Blender, Ableton, Affinity, Autodesk ou Splice.

L’objectif n’est plus seulement de discuter avec une IA, mais de l’intégrer directement au flux de production.

Claude : De chatbot à copilote créatif

Avec ces connecteurs, Claude peut accéder à certaines applications, lire des données, récupérer de la documentation et exécuter des actions dans des services connectés. Adobe indique par exemple que son connecteur donne accès à plus de 50 outils issus de Photoshop, Illustrator, Firefly, Express, Premiere, Lightroom, InDesign ou Stock, afin d’orchestrer des workflows créatifs depuis Claude.

Côté Blender, l’intégration transforme l’API Python du logiciel 3D en interface en langage naturel. Ableton, lui, permet à Claude de répondre en s’appuyant sur la documentation officielle de Live et Push.

L’IA comme accélérateur, pas comme substitut

Anthropic insiste sur une nuance importante : Claude ne remplace ni le goût, ni l’imagination. Le pari est plutôt de réduire la friction — renommer des calques, automatiser des exports, générer des variantes, interroger une documentation ou prototyper plus vite.

C’est une vision très actuelle de l’IA créative : moins « machine artiste » que technicien invisible, capable d’absorber les tâches répétitives pour laisser plus de place à l’intention.

Un signal fort pour l’open source créatif

Anthropic devient aussi Corporate Patron du Blender Development Fund, aux côtés d’acteurs comme Netflix, Epic Games ou Wacom. Ce niveau de parrainage représente au moins 240 000 € par an, selon le barème du fonds, et doit soutenir le développement indépendant de Blender.

Ce geste est stratégique. En soutenant Blender, Anthropic cherche à gagner la confiance d’une communauté créative souvent méfiante face aux plateformes fermées et aux promesses trop agressives de l’IA.

Une bataille pour le poste de travail créatif

La vraie ambition est claire : faire de Claude une couche d’orchestration entre les outils professionnels. Adobe, Autodesk, Ableton ou Blender restent les lieux de création ; Claude devient l’interface qui relie, accélère et simplifie.

Si cette approche tient ses promesses, l’IA ne sera plus une fenêtre séparée du workflow. Elle deviendra une présence intégrée, capable d’aider à passer de l’idée à l’exécution sans casser le rythme créatif.