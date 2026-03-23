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OPPO Find N6 : Le pliable qui bat tous les records dès son premier jour

OPPO Find N6 : Le pliable qui bat tous les records dès son premier jour

OPPO n’a pas seulement lancé un nouveau pliable : il a réussi à créer un moment. À peine commercialisé en Chine, le Find N6 est déjà présenté par la marque comme un champion des premières 24 heures, avec des signaux de demande très forts sur les configurations haut de gamme.

Et derrière les chiffres, une stratégie se dessine : faire du pliable un produit « sans excuse », où l’innovation se joue autant sur la mécanique (charnière, verre, durabilité) que sur la fiche technique.

OPPO Find N6 : record de chiffre d’affaires sur la première journée

Selon un visuel promotionnel relayé par la presse chinoise, OPPO affirme que le Find N6 a établi un nouveau record de ventes du premier jour parmi les smartphones pliables lancés au cours des 12 derniers mois, en s’appuyant sur des données de grandes plateformes e-commerce en Chine.

Le prix d’entrée en Chine est annoncé à 9 999 yuans (environ 1 250 euros), ce qui place d’emblée l’appareil dans une catégorie « flagship sans compromis ». Autre indice révélateur : certains revendeurs offline auraient vu partir très vite la variante 1 To en coloris « titane », suggérant une appétence particulière pour les versions les plus chères.

OPPO met au centre un objectif précis : réduire la perception du pli et maintenir une planéité durable. La marque évoque une charnière Titanium Flexion de 2e génération et un verre « Auto-Smoothing Flex Glass », avec un positionnement très clair : un « Zero-Feel Crease » (pli quasi invisible) comme signature de génération.

Sur la durabilité, OPPO met en avant une certification TÜV Rheinland et un objectif de 600 000 cycles de pliage, une manière de rassurer sur l’usage quotidien, au-delà des démos de lancement.

Une fiche technique qui assume le « flagship total »

Le Find N6 coche toutes les cases du haut de gamme 2026 :

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batterie 6 000 mAh + 80W filaire et 50W sans fil

Et un gros accent photo : plusieurs sources parlent d’un module principal de 200 mégapixels co-développé avec Hasselblad, accompagné de capteurs de 50 mégapixels (télé/ultra-grand-angle selon configuration).

Même la résistance progresse : OPPO annonce des niveaux IP56/IP58/IP59 (à lire comme une montée en confiance, même si l’IP exacte est un sujet de comparaisons délicates selon les concurrents).

Pourquoi ce « record » compte (même si OPPO choisit ses métriques) ?

Il faut être lucide : les records de lancement sont souvent formulés de façon très précise (« sur 12 mois », « sur certaines plateformes », « en chiffre d’affaires », etc.). Mais, même avec cette prudence, le signal est intéressant : le marché répond quand le pliable se rapproche du smartphone « normal ».

Le Find N6 pousse exactement là où les pliables ont longtemps été vulnérables : la fiabilité perçue (pli, charnière, vieillissement), la photo (souvent en retrait face aux slabs), et l’autonomie (la grande batterie devient un argument de bascule).

En clair, OPPO vend moins « un concept » que un flagship qui se plie — nuance déterminante. OPPO communique sur une disponibilité au-delà de la Chine, mais en restant prudent : le Find N6 est annoncé pour des marchés internationaux sélectionnés dans les semaines qui suivent.