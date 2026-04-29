Canonical ouvre enfin le chapitre de l’intelligence artificielle dans Ubuntu. Mais contrairement à Microsoft, Google ou Apple, l’éditeur ne veut pas transformer son système en vitrine permanente de l’IA.

Sa promesse : avancer prudemment, laisser le choix aux utilisateurs et privilégier le traitement local.

Une IA optionnelle, pas imposée

Dans sa feuille de route, Canonical explique que les fonctions IA arriveront progressivement dans Ubuntu au cours de l’année, avec deux approches distinctes : des améliorations discrètes de fonctions existantes, puis des usages plus « AI-native » pour celles et ceux qui les souhaitent.

Cette nuance est essentielle. Ubuntu ne deviendrait pas un « OS IA », mais un système capable d’utiliser des modèles pour améliorer certains usages : accessibilité, automatisation, dépannage ou aide à la navigation dans les réglages.

Local-first : la confidentialité comme argument

Canonical insiste aussi sur le traitement local par défaut lorsque c’est possible. L’idée est de faire tourner les modèles directement sur la machine, plutôt que d’envoyer systématiquement les données vers le cloud. La société évoque également une préférence pour les modèles à poids ouverts et des outils compatibles avec ses valeurs open source.

C’est un positionnement stratégique. Dans un marché où l’IA est souvent synonyme de dépendance au cloud, Ubuntu cherche à préserver ce qui fait sa force : contrôle, transparence et personnalisation.

Une porte d’entrée plus douce vers Linux

L’autre enjeu est l’accessibilité. Linux reste puissant, mais parfois intimidant pour les nouveaux utilisateurs. Une IA bien intégrée pourrait aider à comprendre les erreurs système, interpréter des journaux, automatiser certaines tâches ou guider l’utilisateur sans masquer la logique du système.

Canonical marche donc sur une ligne fine : moderniser Ubuntu sans brusquer sa communauté historique. Et c’est peut-être là que son approche devient intéressante. Plutôt que d’imposer l’IA comme une couche marketing, Ubuntu pourrait en faire un outil discret, utile, et surtout maîtrisable.