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iPhone 20 Pro : Apple préparerait un « Liquid Glass Display » pour redéfinir le smartphone

iPhone 20 Pro : Apple préparerait un « Liquid Glass Display » pour redéfinir le smartphone

Apple n’avance jamais au hasard. Derrière les évolutions progressives de ses derniers iPhone se dessine une feuille de route plus ambitieuse — une montée en puissance qui culminerait avec un modèle anniversaire.

Et selon les dernières rumeurs, l’iPhone 20 Pro pourrait incarner cette vision avec une innovation centrale : le Liquid Glass Display.

Une nouvelle signature visuelle pour les 20 ans de l’iPhone

D’après les fuites, Apple envisagerait de baptiser l’écran de son futur iPhone 20 Pro « Liquid Glass Display ». Un nom qui reflète une ambition claire : faire disparaître les frontières physiques entre écran et châssis, pour donner l’impression d’une surface continue, fluide, presque « liquide ».

Ce modèle marquerait les 20 ans de l’iPhone, et Apple semble vouloir en faire une rupture esthétique majeure.

Le projet est radical. L’iPhone 20 Pro viserait un affichage sans encoche, sans Dynamic Island et sans perforation visible. Toutes les technologies — caméra frontale, capteurs, Face ID — seraient intégrées sous l’écran.

Apple chercherait ainsi à corriger une décision qui a marqué l’industrie : l’introduction de l’encoche, devenue un standard… mais aussi une contrainte visuelle persistante.

Une approche différente des écrans incurvés

Contrairement aux écrans incurvés popularisés par des modèles comme les Galaxy Edge, Apple adopterait une philosophie plus subtile. L’idée serait de conserver une expérience visuelle plane et lisible, tout en effaçant visuellement les bordures.

Le verre viendrait légèrement se fondre dans le châssis, créant une illusion de continuité sans déformation de l’image. Un délicat équilibre entre esthétique et ergonomie.

Une stratégie en trois temps

Ce design ne sort pas de nulle part. Il s’inscrit dans une roadmap progressive :

Refonte amorcée avec les modèles récents Transition technologique (Face ID sous écran, réduction des éléments visibles) Aboutissement avec l’iPhone 20 Pro

Certains rapports évoquent même un saut symbolique — Apple pourrait ignorer un modèle intermédiaire, comme elle l’avait fait avec l’iPhone 9, pour marquer cette transition.

Plus qu’un écran, une nouvelle philosophie produit

Le « Liquid Glass Display » ne serait pas qu’un argument marketing. Il incarne une vision plus large : faire disparaître l’interface physique, rapprocher l’objet de l’illusion d’une simple surface interactive et renforcer l’immersion visuelle. Apple poursuit ici une idée ancienne : rendre la technologie invisible.

Si Apple réussit, l’impact pourrait dépasser largement l’iPhone. Comme avec l’encoche ou le Face ID, l’industrie pourrait suivre — même si cela implique des compromis techniques importants. Mais, le défi est immense : intégration sous écran encore imparfaite, contraintes de fabrication et coûts élevés.

Le smartphone ultime… ou un rêve trop ambitieux ? Avec l’iPhone 20 Pro, Apple ne cherche pas seulement à célébrer un anniversaire. Elle tente de redéfinir ce que doit être un smartphone premium en 2027–2028.

Un objet sans interruption visuelle, sans distraction, entièrement dédié au contenu.

Reste une inconnue majeure : la technologie sera-t-elle prête à temps pour soutenir cette ambition ? Car dans l’histoire d’Apple, les paris les plus audacieux sont aussi ceux qui redéfinissent durablement l’industrie.