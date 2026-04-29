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iOS 27 : Ces 3 nouvelles fonctions IA vont changer vos photos à jamais

iOS 27 : Ces 3 nouvelles fonctions IA vont changer vos photos à jamais

Apple aurait décidé d’accélérer sur la retouche photo dopée à l’intelligence artificielle. Selon Mark Gurman pour Bloomberg, iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 intégreraient une nouvelle section « Apple Intelligence Tools » dans l’éditeur de Photos, avec trois fonctions clés : Étendre, améliorer, recadrer.

Apple veut combler son retard dans la photo générative

Depuis plusieurs années, Google a imposé son rythme avec Retouche magique sur Pixel, pendant que Samsung poussait Galaxy AI sur ses smartphones haut de gamme. Apple, lui, s’est montré plus prudent. Son principal outil IA dans Photos reste aujourd’hui Correction, pensée pour supprimer des éléments indésirables, mais encore moins convaincants que certaines alternatives Android selon plusieurs premiers retours.

Avec iOS 27, la firme de Cupertino préparerait donc une réponse plus structurée. L’idée ne serait plus seulement de corriger une image, mais de donner à Photos une véritable couche d’édition intelligente, intégrée au système et exécutée directement sur l’appareil.

Étendre, améliorer, recadrer : trois outils pour moderniser Photos

La fonction Étendre permettrait d’élargir le cadre d’une photo en générant de nouveaux éléments autour de l’image d’origine. Pratique pour ajouter de l’espace autour d’un sujet ou rattraper une composition trop serrée.

Améliorer fonctionnerait comme un bouton d’amélioration automatique, capable d’ajuster couleur, lumière et rendu global sans passer par les curseurs classiques.

Enfin, Recadrer viserait surtout les photos spatiales pensées pour le Vision Pro. L’outil permettrait de modifier la perspective d’une image 3D après la prise de vue, par exemple en passant d’un angle frontal à une vue plus latérale.

Une promesse encore fragile

Tout ne serait pas encore prêt. D’après Bloomberg, Étendre et Recadrer produiraient encore des résultats irréguliers en interne, ce qui pourrait pousser Apple à les retarder ou à les lancer dans une version plus limitée.

C’est tout l’enjeu pour Apple : arriver à temps pour une présentation à la WWDC 2026, attendue le 8 juin 2026, puis pour une sortie publique à l’automne.

Une bataille d’image autant qu’une bataille d’IA

Apple ne peut plus se contenter d’une IA discrète dans Photos. Sur le haut de gamme, la retouche générative est devenue un argument d’usage, pas seulement une démonstration technique. Si Extend, Enhance et Reframe tiennent leurs promesses, Photos pourrait enfin reprendre une place centrale dans l’expérience créative de l’iPhone.

Mais Apple joue gros : dans l’IA grand public, la fluidité ne suffit plus. Il faut désormais impressionner.