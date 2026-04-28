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Apple pourrait retirer MagSafe de certains iPhone : une rumeur qui inquiète

Apple pourrait retirer MagSafe de certains iPhone : une rumeur qui inquiète

MagSafe fait partie de ces petites innovations qui ont fini par transformer l’usage quotidien de l’iPhone. Charge magnétique, batteries externes, supports voiture, accessoires de bureau : l’écosystème est devenu immense.

C’est précisément pour cette raison que la rumeur d’un possible retrait fait autant réagir.

Une décision qui irait à contre-courant

Selon une rumeur née sur Weibo, Apple aurait débattu en interne de l’idée de ne plus intégrer MagSafe comme fonction standard sur certains futurs iPhone. L’hypothèse serait de pousser davantage les utilisateurs vers des coques compatibles, voire de réserver l’expérience magnétique à des modèles plus chers.

Ce serait un virage étonnant. MagSafe est présent sur l’iPhone depuis l’iPhone 12, et Apple a même contribué à faire de cette approche magnétique une base du standard Qi2. De récentes fuites évoquaient encore des chargeurs MagSafe plus rapides compatibles Qi2.2, signe que l’écosystème continue d’évoluer.

Le risque d’un mauvais signal

Sur le papier, retirer MagSafe pourrait permettre à Apple de segmenter davantage sa gamme. Dans les faits, ce serait perçu comme une régression. Les utilisateurs ont déjà investi dans des accessoires, et l’industrie commence à suivre cette voie, y compris du côté Android.

Le timing serait donc particulièrement délicat : enlever une fonction devenue familière au moment où les concurrents s’en rapprochent donnerait l’impression d’un choix moins guidé par l’innovation que par la monétisation.

Une rumeur crédible, pas une certitude

Toutefois, il faut rester prudent. Le débat interne ne signifie pas décision finale. Apple a déjà retiré MagSafe de certains modèles plus accessibles, comme l’iPhone 16e, mais l’entreprise avait indiqué que ce choix n’était pas lié à son modem C1.

Pour les modèles premium, un abandon total paraît beaucoup plus risqué. MagSafe n’est plus seulement une fonction technique : c’est une habitude, un écosystème et un marqueur d’expérience.

Un pari qu’Apple aurait intérêt à éviter

Apple a souvent imposé des décisions impopulaires avant que le marché ne s’y habitue. Mais MagSafe est différent : il ne s’agit pas de retirer un port jugé vieillissant, mais d’enlever une commodité moderne qui fonctionne et que les utilisateurs apprécient.

Si cette idée dépasse réellement le stade de la discussion, Apple pourrait découvrir qu’une fonction « accessoire » peut parfois peser lourd dans la fidélité à une marque.