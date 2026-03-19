OPPO humilie Samsung : Le Find N6 ridiculise le pli du Galaxy Z Fold 7 en direct

OPPO n’a pas seulement lancé un nouveau smartphone pliable le 17 mars en Chine. La marque a aussi soigneusement mis en scène son avantage supposé face à Samsung. Pendant la keynote, elle a opposé le Find N6 à un Galaxy Z Fold 7 fraîchement déballé et resté fermé environ une heure, afin de montrer une différence très visible au niveau du pli central.

D’après plusieurs reprises du lancement, le Galaxy Z Fold 7 affichait une marque nettement perceptible sous l’éclairage de la scène, tandis que le Find N6 paraissait sensiblement plus plat.

Une démonstration très calculée

Le message de OPPO est limpide : la bataille des pliables ne se joue plus seulement sur la finesse, la puissance ou la photo, mais sur la capacité à faire oublier qu’un écran se replie. OPPO revendique pour le Find N6 une technologie « Zero-Feel Crease », présentée comme une combinaison de nouvelle charnière, de matériaux repensés et de couches de verre optimisées pour réduire la visibilité du pli sur la durée.

La marque parle même du « premier pliable Zero-Feel Crease au monde ».

Il faut néanmoins garder une nuance importante : une démonstration de keynote reste, par définition, un environnement contrôlé. Elle dit quelque chose du travail de OPPO sur le sujet, mais ne remplace pas une évaluation à long terme dans des conditions réelles d’usage.

Cette réserve est d’autant plus nécessaire que Samsung, de son côté, a lui aussi continué à améliorer la visibilité du pli au fil des générations.

Le Find N6 ne mise pas seulement sur son écran

Au-delà de cette séquence très visuelle, le Find N6 aligne une fiche technique de vrai flagship. OPPO confirme un Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie de 6000 mAh, une charge 80 W filaire et 50 W sans fil, ainsi qu’un châssis annoncé à 8,93 mm une fois replié pour 225 g. La marque met aussi en avant une certification de résistance à l’eau et à la poussière IP56/IP58/IP59.

Sur la photo, le Find N6 embarque un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 50 mégapixels, avec deux caméras frontales de 20 mégapixels.

OPPO cherche donc à éviter l’écueil classique du pliable premium qui impressionne par son format, mais reste en retrait sur la photo ou l’autonomie.

Le vrai signal envoyé à Samsung

Cette comparaison sur scène n’avait rien d’innocent. Samsung reste la référence historique du pliable grand public, mais OPPO veut clairement faire basculer le débat vers la qualité de l’expérience visuelle une fois l’appareil ouvert. En d’autres termes, la marque chinoise ne veut plus seulement rivaliser ; elle veut suggérer qu’elle a désormais dépassé le leader sur l’un des défauts les plus anciens du format. Cette lecture est une analyse, mais elle est directement cohérente avec la mise en scène du lancement et le vocabulaire employé par OPPO autour du « Zero-Feel Crease ».

Ce lancement illustre aussi un changement plus large du marché. Les constructeurs ne se contentent plus d’empiler les spécifications. Ils essaient désormais de corriger les irritants qui empêchaient encore le pliable de sembler totalement mature : pli visible, autonomie limitée, poids trop élevé, compromis photo. Le Find N6 s’inscrit exactement dans cette logique.

Et si la promesse de OPPO se vérifie hors des projecteurs, la réduction du pli pourrait devenir l’un des nouveaux critères majeurs dans la prochaine bataille des foldables.