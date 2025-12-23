Accueil » iPhone pliable : l’obsession d’Apple pour un écran sans pli se heurte encore à la réalité technologique

Si Apple a mis autant de temps à se lancer sur le marché du smartphone pliable, ce n’est ni par manque d’intérêt ni par prudence excessive. La raison est plus profonde — et typiquement Apple : la volonté de faire les choses autrement, voire mieux que tous les autres.

Depuis plusieurs années, la firme californienne poursuit un objectif précis : concevoir un iPhone pliable sans aucun pli visible sur l’écran, une prouesse qui constituerait une première dans l’industrie. Mais à un an environ du lancement attendu, un nouveau rapport indique que cet objectif reste hors de portée.

iPhone pliable : Un écran « visuellement sans pli » toujours pas au point

Selon une fuite récente relayée par Digital Chat Station, Apple continue d’expérimenter différentes solutions techniques pour réduire au maximum la visibilité du pli central. L’ambition est claire : obtenir un écran qualifié en interne de « visuellement crease-free », c’est-à-dire sans pli perceptible à l’usage.

Pour y parvenir, Apple testerait plusieurs variantes de verre ultra-fin flexible (UFG), un élément clé de la pile d’affichage des écrans pliables. L’épaisseur et la résistance de ce verre influencent directement la manière dont le pli apparaît — ou non — avec le temps.

Malgré des progrès, la firme n’aurait pas encore trouvé la combinaison idéale entre durabilité, flexibilité et rendu visuel. Apple espérerait toujours résoudre ce problème avant la fenêtre de lancement envisagée, autour de septembre de l’année prochaine, mais rien ne garantit que ce sera possible.

Apple n’est plus seule sur ce terrain

Autre élément notable du rapport : Apple n’est pas la seule à viser un écran pliable sans pli visible. Plusieurs fabricants chinois testeraient eux aussi des solutions basées sur l’UFG, notamment sur des designs à ouverture plus large.

Si la chaîne d’approvisionnement suit et que les rendements industriels sont suffisants, ces acteurs pourraient devancer Apple et commercialiser les premiers smartphones réellement « sans pli visible ». Un scénario qui mettrait une pression supplémentaire sur Cupertino, déjà en position d’entrant tardif.

Une concurrence déjà très mature

Pendant qu’Apple perfectionne ses prototypes, la concurrence continue d’avancer. Les smartphones pliables actuels — en particulier le Galaxy Z Fold 7 de Samsung — ont déjà considérablement réduit la visibilité du pli.

Certes, celui-ci reste perceptible sous certains angles ou en lumière directe, mais il disparaît presque totalement en usage normal. La prochaine génération, attendue avec le Galaxy Z Fold 8, devrait encore améliorer ce point.

Le problème pour Apple est donc stratégique : arriver tard sur un marché où le niveau d’exigence est déjà très élevé.

Une exigence réellement nécessaire ?

La question centrale demeure : l’iPhone pliable a-t-il réellement besoin d’un écran totalement sans pli ? D’un point de vue strictement fonctionnel, la réponse semble être non. Pour la majorité des utilisateurs de pliables modernes, le pli ne gêne pas la lecture, n’altère pas la productivité, et devient rapidement imperceptible au quotidien.

Dans cette perspective, la quête d’un écran parfaitement lisse semble davantage relever du positionnement marketing et de la démonstration technologique que d’un besoin utilisateur concret.

Une attente prolongée pour un bénéfice incertain

En refusant de lancer un produit tant qu’il ne correspond pas à sa vision idéale, Apple a peut-être repoussé son entrée sur le marché pour une raison discutable. Plus l’échéance de 2026 approche, plus l’objectif d’un écran totalement sans pli semble difficile à atteindre.

Et si l’iPhone pliable devait finalement arriver avec un pli — même discret — une question s’imposera : tout ce retard valait-il vraiment la peine ? Dans un marché désormais très concurrentiel, Apple pourrait bien découvrir que viser la perfection absolue comporte aussi ses propres risques.