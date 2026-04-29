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moto g87 : design Pantone et capteur de 200 mégapixels dévoilés par une fuite

moto g87 : design Pantone et capteur de 200 mégapixels dévoilés par une fuite

Motorola s’apprête à enrichir sa gamme avec le moto g87, dont les premiers rendus officiels présumés viennent d’apparaître. Le smartphone adopterait le langage visuel récent de la marque, avec un bloc photo carré, plusieurs coloris Pantone et surtout un capteur principal de 200 mégapixels.

moto g87 : Un design dans la continuité des derniers Motorola

D’après les images partagées par Evan Blass, le moto g87 devrait être proposé dans deux nuances de bleu, dont Pantone Blue Atoll et Pantone Overture Gray. D’autres teintes seraient aussi prévues, comme Arctic Seal, Black Olive, Nile ou Shaded Spruce.

À l’arrière, Motorola reprend sa signature actuelle : un module photo carré placé en haut à gauche, intégré dans un dos aux finitions douces. À l’avant, l’écran plat aux coins arrondis conserve une approche classique, mais efficace.

Un capteur de 200 mégapixels pour monter en gamme

Le détail le plus marquant reste la présence annoncée d’un capteur principal de 200 mégapixels. Sur un moto g, ce choix montre clairement l’envie de Motorola de faire descendre des arguments premium vers le milieu de gamme.

Le reste de la fiche technique reste plus flou. Le moto g87 pourrait embarquer une puce MediaTek Dimensity série 6000, accompagnée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Motorola muscle son offre accessible

Avec le moto g87, Motorola semble poursuivre une stratégie bien rodée : proposer un design soigné, des coloris distinctifs et une fiche technique flatteuse sans basculer dans le très haut de gamme. Le partenariat autour des teintes Pantone continue aussi de donner à la marque une identité visuelle plus forte que celle de nombreux concurrents Android.

Reste à voir si le capteur de 200 mégapixels sera soutenu par un vrai traitement logiciel et une optique solide. Car sur ce segment, la résolution seule ne suffit plus : c’est la cohérence de l’expérience photo qui fera la différence.