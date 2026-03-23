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Windows 11 « Light » : Le plan secret de Microsoft pour sauver les PC à 8 Go de RAM

Windows 11 « Light » : Le plan secret de Microsoft pour sauver les PC à 8 Go de RAM

Depuis des mois, la critique revient comme un bruit de fond : Windows 11 peut paraître lourd, surtout sur des machines modestes. Microsoft semble enfin décider d’en faire une priorité de produit, pas un simple correctif.

L’objectif annoncé est clair : réduire l’empreinte système, améliorer la réactivité et optimiser l’usage mémoire pour que Windows « respire » mieux, y compris avec 8 Go de RAM.

L’ère du « 8 Go qui suffit » revient… mais pas sur Windows ?

Le contexte a changé. Les PC Windows entrée/milieu de gamme restent massivement vendus en 8 Go, tandis que la concurrence pousse une narration différente : « 8 Go peuvent être OK » si l’OS et la plateforme sont très optimisés. La récente sortie du MacBook Neo (8 Go de mémoire unifiée) a cristallisé ce débat, avec des tests montrant une machine capable d’encaisser un usage Web conséquent dans son segment.

À l’inverse, Windows a longtemps compensé par une logique plus « brute force » : plus de processus, plus de services, plus de cache. Sur un ultraportable premium, ça passe. Sur un PC à 499–699 €, ça devient vite une impression de lenteur structurelle — et donc un risque commercial. C’est précisément ce que Microsoft reconnaît implicitement en parlant de réduire l’utilisation des ressources par Windows pour laisser davantage de marge aux applications.

Moins d’empreintes de base, plus de réactivité

Dans sa feuille de route « qualité », Microsoft met noir sur blanc plusieurs chantiers :

Réduction de l’usage des ressources/empreinte mémoire au niveau système, pour libérer de la RAM et améliorer la sensation de fluidité (lancement d’apps, bascule entre tâches, navigation).

Explorateur de fichiers : promesse d’un comportement plus rapide et plus fiable (chargements, navigation, opérations de fichiers), sur un composant qui cristallise depuis longtemps les critiques.

Réduction de la latence UI via une migration plus nette vers WinUI (et moins de « composants web » là où ce n’est pas nécessaire), avec le menu Démarrer explicitement cité comme bénéficiaire.

L’idée n’est pas seulement de gagner quelques pourcentages dans un benchmark. Microsoft vise un ressenti : un OS qui répond immédiatement, même lorsque la machine n’a pas « de la RAM à brûler ».

Microsoft joue un match culturel — pas seulement technique

Ce virage est intéressant parce qu’il touche à un tabou : Windows n’a pas toujours été perçu comme un système « frugal ». Or, l’industrie est en train de revenir à une logique d’efficacité, portée par la montée des coûts (RAM/SSD) et la pression sur les BOM des fabricants, l’explosion des usages « toujours connectés » (apps, onglets, IA locale/assistée), et l’attente d’une expérience fluide sur des machines accessibles.

Dans ce cadre, l’optimisation mémoire n’est plus un sujet d’ingénieurs : c’est un argument de vente. Des médias qui ont vu passer les annonces parlent d’une volonté de relever la « barre de qualité», en traitant frontalement les irritants historiques de Windows 11.

Est-ce que ça suffira pour « rattraper Apple » ?

Il faut rester prudent : la comparaison Apple/Windows est structurellement déséquilibrée (matériel + OS intégrés d’un côté, écosystème multi-constructeurs de l’autre). Mais Microsoft n’a pas besoin de « devenir macOS » pour gagner : il doit surtout faire en sorte que Windows 11 cesse de pénaliser les PC à 8 Go.

Si Microsoft tient sa promesse — une empreinte réduite, un Explorateur enfin fiable, un Démarrer moins « web » et plus instantané — alors on peut imaginer une conséquence très concrète : une nouvelle vague de PC abordables qui ne donnent plus l’impression de « ramer » dès la sortie de boîte. Et ça, sur le marché de 2026, vaut presque autant qu’une nouvelle fonctionnalité IA.