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Surface Laptop 8 et Surface Pro 12 : Microsoft temporise, mais le vrai sujet pourrait être le prix

Surface Laptop 8 et Surface Pro 12 : Microsoft temporise, mais le vrai sujet pourrait être le prix

Les prochains Surface se feraient attendre un peu plus que prévu. D’après une nouvelle fuite attribuée à Roland Quandt, Microsoft aurait repoussé d’environ un mois le lancement de sa prochaine vague de machines Surface.

Une mauvaise nouvelle relative, car le report n’est peut-être pas le point le plus sensible du dossier : les premières rumeurs sur les tarifs laissent surtout entrevoir une montée en gamme plus douloureuse que prévu.

Une feuille de route qui ne change pas, mais un calendrier qui glisse

Sur le fond, la stratégie de produit resterait la même. Les futurs Surface Laptop 8 et Surface Pro 12 sont toujours attendus avec un double positionnement processeur : Intel pour les configurations x86 plus classiques, Qualcomm Snapdragon X2 pour les versions ARM orientées efficacité et autonomie.

De plus, Microsoft préparerait des variantes plus compactes, ainsi qu’une arrivée de l’OLED sur la gamme Surface Laptop, au moins sur certaines configurations haut de gamme.

La nouveauté, c’est donc surtout le timing. Selon la fuite relayée aujourd’hui, Microsoft aurait décalé son lancement Surface d’environ un mois. Si cela se confirme, les versions Intel pourraient glisser vers juillet 2026, tandis que les modèles Snapdragon X2, déjà attendus plus tard, resteraient positionnés entre l’été et le début de l’automne.

Rien de tout cela n’a été confirmé officiellement par Microsoft à ce stade.

OLED, 16 Go de RAM minimum et configurations plus ambitieuses

Sur la fiche technique présumée, Microsoft ne viserait pas l’entrée de gamme. Les rapports récents convergent vers des machines démarrant à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec des configurations pouvant grimper jusqu’à 64 Go de RAM et 2 To de SSD. L’OLED serait réservé aux modèles supérieurs, tandis que les configurations plus abordables conserveraient des dalles IPS. Certaines sources évoquent aussi des améliorations de résolution sur certains modèles et un système haptique revu pour mieux s’intégrer aux nouvelles fonctions tactiles de Windows 11.

Autrement dit, Microsoft ne préparerait pas une rupture de design, mais une montée en gamme plus nette, surtout sur l’affichage et l’expérience perçue. C’est cohérent avec l’ADN Surface, mais cela pose une autre question : jusqu’où les acheteurs accepteront-ils de suivre ? Cette dernière remarque relève de l’analyse.

Le vrai point d’inquiétude : le prix

C’est ici que le dossier devient plus délicat. Roland Quandt aurait qualifié les futurs prix de « so bad », sans détailler davantage, et plusieurs reprises relaient cette inquiétude. En parallèle, un listing de revendeur néerlandais laisse entendre qu’une Surface Pro 12 pourrait coûter jusqu’à 65 % de plus que le modèle actuel dans certaines configurations. À titre de repère, la Surface Pro actuelle tourne autour de 999 dollars sur son ticket d’entrée.

Il faut rester prudent : les listings distributeurs avant lancement sont souvent incomplets, parfois erronés, et peuvent refléter des configurations très spécifiques. Mais même sans prendre ce chiffre au pied de la lettre, le simple fait qu’un tel niveau soit évoqué suffit à installer le doute.

Microsoft a déjà relevé récemment les prix de certaines références Surface, dans un contexte plus large de hausse des coûts de mémoire et composants.

Une gamme premium qui risque de devenir encore plus difficile à défendre

Le problème pour Microsoft n’est pas seulement comptable, il est stratégique. Les prochaines Surface semblent conçues comme des machines clairement premium, avec OLED, 16 Go de RAM minimum et puces plus avancées. C’est séduisant sur le papier, mais cela éloigne encore davantage la gamme Surface d’un marché plus large, déjà très sensible au rapport prix/usage.

Dans ce contexte, un retard d’un mois n’est finalement qu’un symptôme. Le vrai enjeu, c’est de savoir si Microsoft peut encore faire de Surface une vitrine désirable de Windows sans la transformer en produit de niche ultra-premium.

Et pour l’instant, ce sont moins les processeurs Intel ou Snapdragon qui posent question que le montant qui pourrait apparaître sur l’étiquette.