Accueil » vivo X300 Ultra : Les premières photos réelles dévoilent un monstre de la photo

vivo X300 Ultra : Les premières photos réelles dévoilent un monstre de la photo

vivo X300 Ultra : Les premières photos réelles dévoilent un monstre de la photo

Après un teaser officiel en « Film Green », le vivo X300 Ultra se montre désormais dans des photos prises en conditions réelles, cette fois dans une teinte beige.

Et, à travers ces clichés, on devine déjà l’intention : Vivo ne cherche pas la discrétion, mais la signature — celle d’un smartphone pensé comme un appareil photo de poche, assumé jusqu’au bout de son module arrière.

vivo X300 Ultra : Zeiss en grand, module en géant

Les photos publiées ces derniers jours montrent un vivo X300 Ultra dominé par un immense bloc caméra circulaire estampillé ZEISS, particulièrement visible en vue de profil. On distingue aussi une texture sur la coque du modèle beige, un détail esthétique qui pourrait servir à « habiller » une surface autrement très minimaliste.

La tranche métallique, les boutons volume/alimentation, et la connectique (USB-C, grille haut-parleur, tiroir SIM) restent dans le vocabulaire classique des flagships — mais tout converge vers un message clair : l’appareil photo est la pièce maîtresse.

Une page « À propos » qui fuite : Snapdragon, puces photo maison et grosse batterie

Le point le plus parlant, c’est qu’un cliché montrerait l’écran des réglages avec plusieurs specs clés : Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage, et surtout la présence de deux puces d’imagerie Vivo (VS1 et V3+), en complément du SoC principal. La batterie affichée grimperait à 6 600 mAh.

À ce stade, il faut garder le conditionnel : une photo de menu système reste une fuite. Mais, l’ensemble colle à la trajectoire de Vivo sur ses Ultra récents : multiplier les étages de traitement photo, pour contrôler le rendu (HDR, couleur, texture, bruit) de manière plus « cinéma » que « smartphone ».

L’essentiel se joue au dos : capteurs 200 mégapixels et focales « photo » assumées

vivo a déjà commencé à verrouiller une partie du récit. Selon un responsable de la marque cité par la presse, le vivo X300 Ultra embarquerait un capteur principal Sony LYTIA-901, avec une approche 35 mm — une focale plus « photographe » que le grand-angle standard des smartphones, souvent plus flatteur mais aussi plus déformant.

Côté téléobjectif, vivo a également teasé un périscope ZEISS de 200 mégapixels basé sur un capteur Samsung HP0, présenté comme une brique centrale de son arsenal « Ultra ».

Le reste (ultra-grand-angle 50 mégapixels, capteur multispectral, selfie 50 mégapixels AF, configurations multiples et éventuelle communication satellite sur la version 1 To) circule surtout au rang de rumeurs, cohérentes mais encore non verrouillées officiellement.

vivo vise moins la « photo smartphone » que la grammaire d’un vrai boîtier

Ce vivo X300 Ultra ressemble à une déclaration : vivo veut que le téléphone raconte la photo avant même de déclencher. Le choix d’un 35 mm en principal, l’énorme module, le co-branding Zeiss, et les puces d’imagerie dédiées forment une même stratégie : déplacer le débat de la simple définition (200 mégapixels) vers la consistance du rendu.

Et, c’est aussi une réponse au marché. Quand tout le monde promet « la meilleure caméra », vivo tente de créer une différence plus subtile : un caractère, une patte, presque une color science. Le pari, c’est que les utilisateurs premium ne veulent plus seulement des clichés nets — ils veulent un style.

Le vivo X300 Ultra se précise : design final, double identité couleur (Film Green en teaser, beige en live), et des spécifications qui dessinent un flagship haut de gamme sans ambiguïté. Si vivo confirme le combo LYTIA-901 en 35 mm et périscope ZEISS de 200 mégapixels, on tiendra peut-être l’un des smartphones les plus « photographiques » de sa génération — un appareil qui n’essaie pas de ressembler à un téléphone avec une bonne caméra, mais à une caméra qui sait aussi téléphoner.