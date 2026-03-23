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OnePlus vers un retrait des États-Unis et de l’Europe ? La rumeur qui inquiète les fans

OnePlus vers un retrait des États-Unis et de l'Europe ? La rumeur qui inquiète les fans

Le feuilleton revient, et il touche un nerf sensible : OnePlus serait en train de préparer un retrait progressif des États-Unis et d’une partie de l’Europe, tout en préservant la Chine (et en réorientant l’Inde vers le milieu de gamme).

L’information circule depuis ce 23 mars via plusieurs relais… mais reste, à ce stade, une rumeur plutôt qu’un plan officiellement assumé.

D’où vient la rumeur (et pourquoi elle repart) ?

La relance semble s’appuyer sur un post attribué au leaker Yogesh Brar, repris par plusieurs médias : « fermeture sur certains marchés mondiaux », Chine intacte, Inde « principalement » budget/milieu de gamme, et de « mauvaises nouvelles » pour US/UK/EU.

On parle ici d’un retrait lent plutôt qu’un arrêt brutal, ce qui colle à la perception de nombreux utilisateurs : présence de revendeurs réduite, distribution plus discrète, et visibilité moindre qu’à l’époque « Never Settle ».

Deux éléments peuvent être vrais en même temps :

OnePlus a déjà perdu du terrain en Amérique du Nord, notamment après la baisse (ou disparition) de partenariats opérateurs — un facteur clé pour exister hors du cercle des technophiles

Mais, OnePlus a aussi déjà démenti des rumeurs similaires très récemment, qualifiées de « fausses »/« sensationnalistes » par la marque

Autrement dit, la rumeur actuelle n’est pas impossible, mais elle n’est pas confirmée, et le « scénario plausible » ressemble davantage à une réduction progressive (moins de modèles, moins de canaux, moins de marketing) qu’à un panneau « Closed » du jour au lendemain.

Si OnePlus réduit vraiment l’Occident, à quoi ça ressemblerait concrètement ?

Le signal le plus réaliste n’est pas une annonce choc, mais une série de petits renoncements :

moins de lancements globaux, ou des lancements plus tardifs/plus limités ;

moins de distribution locale (revendeurs/opérateurs), avec un basculement quasi total vers l’online ;

moins de SAV/garanties « confort » selon les pays, ou des délais plus longs ;

une gamme plus fragmentée : flagship prioritaire en Chine, Inde plus « volume » (Nord & co), et Occident servi au compte-gouttes.

Sans communiqué officiel, les meilleurs indicateurs sont « industriels » et commerciaux :

Présence des opérateurs (US/Europe) : si OnePlus disparaît des offres et cesse de renouveler, c’est un marqueur fort. Calendrier et disponibilité des prochains modèles : lancement global simultané ou fenêtre « Asie d’abord, le reste si possible ». Communication corporate : si OnePlus répond à nouveau publiquement (comme en janvier) avec un démenti clair, la rumeur retombera.

Le retrait total est le moins probable, la réduction silencieuse est la plus crédible

Le retour périodique de ces rumeurs dit quelque chose de réel : OnePlus n’est plus dans une phase d’expansion occidentale, et sa proposition est devenue plus difficile à vendre face à Samsung/Apple/Google sur le premium, et Xiaomi/realme sur le « value ».

Mais, ce que ces rumeurs décrivent le mieux, ce n’est pas une fin. C’est une normalisation : OnePlus pourrait redevenir une marque principalement asiatique, avec une présence occidentale opportuniste — quand les conditions commerciales le permettent.