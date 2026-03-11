Accueil » Vivo X300 Ultra : des téléobjectifs ZEISS de 400 mm pour un zoom record

vivo continue de repousser les limites de la photographie mobile. La marque vient de présenter deux nouveaux téléconvertisseurs développés avec ZEISS pour son futur smartphone haut de gamme, le vivo X300 Ultra.

Ces accessoires visent à transformer le smartphone en véritable appareil capable de capturer des sujets très éloignés, grâce à des focales extrêmes de 200 mm et 400 mm. Le téléconvertisseur 400 mm avait déjà été montré lors du Mobile World Congress 2026, mais Vivo vient désormais de confirmer les détails d’un second modèle plus compact de 200 mm.

vivo X300 Ultra : Un téléobjectif 400 mm pensé pour la photo longue distance

Le premier accessoire, appelé G2 Ultra, offre une focale équivalente à 400 mm, ce qui représente l’une des plus fortes capacités de zoom optique jamais vues sur un smartphone.

Associé au capteur périscopique 200 mégapixels du vivo X300 Ultra, ce téléconvertisseur permet d’obtenir environ 17,4× de zoom optique réel en prenant comme référence une focale équivalente 23 mm (1×). Vivo explique également avoir amélioré la stabilisation : stabilisation optique d’environ 3°, suivi autofocus jusqu’à 60 images par seconde et stabilisation CIPA 4.5 même avec l’accessoire monté.

Selon la marque, cette combinaison permettrait d’obtenir des images exploitables jusqu’à 1600 mm équivalent, une distance généralement réservée aux téléobjectifs professionnels utilisés pour la photographie animalière ou de spectacle.

Une version 200 mm plus compacte pour un usage quotidien

En parallèle, vivo a présenté une seconde optique : le téléconvertisseur ZEISS G2 200 mm, pensé pour être plus facile à transporter.

Cette version apporte plusieurs améliorations :

27 % plus légère, environ 153 g

optique repensée avec 15 éléments (contre 13 auparavant)

stabilisation CIPA 6.5

format plus compact pour un usage quotidien

L’idée est de proposer un accessoire téléphoto performant sans rendre le smartphone trop encombrant.

Un écosystème photo complet autour de ZEISS

Ces nouveaux téléconvertisseurs s’inscrivent dans l’écosystème photographique développé par vivo avec ZEISS. L’ensemble couvre désormais plusieurs focales clés :

14 mm — ultra grand-angle

35 mm — focale standard

85 mm — portrait

200 mm et 400 mm — téléobjectifs longue distance

Un autre accessoire, un extender ZEISS 2,35×, devrait également être compatible avec la série vivo X300.

Avec ces accessoires optiques, vivo pousse l’idée d’un smartphone modulable capable de rivaliser avec certains appareils photo hybrides sur le terrain du zoom longue distance. Si les performances annoncées se confirment, le vivo X300 Ultra pourrait devenir l’un des smartphones les plus ambitieux jamais conçus pour la photographie.