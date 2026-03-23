iPad 12 : La puce A18 arrive pour démocratiser Apple Intelligence en 2026

L’iPad « classique » n’a pas fait partie de la grande salve de nouveautés Apple début mars, et ça a laissé un vide assez visible dans la gamme. D’après Mark Gurman (Bloomberg), il ne faut pourtant pas y voir un changement de cap : un iPad d’entrée de gamme avec puce A18 serait bien « ready to go », simplement retenu dans le planning, avec une fenêtre qui viserait toujours le premier semestre 2026.
Pourquoi le A18 compte autant : Apple Intelligence comme enjeu de gamme
Le saut de puce évoqué (vers A18) n’est pas qu’une ligne de spécification. Il servirait surtout à débloquer Apple Intelligence sur l’iPad le moins cher — ce qui « complèterait » l’offre Apple, où l’IA maison est devenue un marqueur produit.
Aujourd’hui, Apple liste Apple Intelligence sur :
- iPhone 15 Pro et iPhone 16 ou plus récents,
- iPad mini (A17 Pro) et iPad avec M1 ou plus récent,
- Mac avec M1 ou plus récent.
Si l’iPad 12 passe réellement sur A18, Apple devra donc élargir officiellement la compatibilité iPad au-delà du duo « iPad mini A17 Pro/iPad M-series » — ou préciser un cadre nouveau. Autrement dit : l’A18 serait le ticket d’entrée, mais le vrai sujet est la cohérence de plateforme.
Le timing : « printemps 2026 », potentiellement autour d’iPadOS/iOS 26.4
Gurman situe l’appareil dans une fenêtre « printemps/premier semestre 2026 ». Et comme iOS/iPadOS 26.4 arrive justement dans la période de fin mars, certains observateurs y voient un alignement naturel — même si Apple peut très bien découpler la sortie logicielle d’un lancement matériel.
À ce stade, l’histoire racontée par ces sources est surtout une histoire de calendrier, pas de révolution produit : un iPad d’entrée de gamme actualisé, probablement très proche en design, une grosse mise à jour côté puce (A18), et, en toile de fond, Apple Intelligence comme moteur marketing et fonctionnel.
Le signal le plus intéressant, c’est presque celui-ci : Apple semble préférer attendre que l’OS et l’IA soient « prêts à être vendus » plutôt que de lancer du hardware « en avance » sur son récit. Une stratégie qui ressemble de plus en plus à ce qu’on a vu sur d’autres catégories Apple ces derniers mois.