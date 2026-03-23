iPad 12 : La puce A18 arrive pour démocratiser Apple Intelligence en 2026

L’iPad « classique » n’a pas fait partie de la grande salve de nouveautés Apple début mars, et ça a laissé un vide assez visible dans la gamme. D’après Mark Gurman (Bloomberg), il ne faut pourtant pas y voir un changement de cap : un iPad d’entrée de gamme avec puce A18 serait bien « ready to go », simplement retenu dans le planning, avec une fenêtre qui viserait toujours le premier semestre 2026.

Pourquoi le A18 compte autant : Apple Intelligence comme enjeu de gamme

Le saut de puce évoqué (vers A18) n’est pas qu’une ligne de spécification. Il servirait surtout à débloquer Apple Intelligence sur l’iPad le moins cher — ce qui « complèterait » l’offre Apple, où l’IA maison est devenue un marqueur produit.

Aujourd’hui, Apple liste Apple Intelligence sur :

iPhone 15 Pro et iPhone 16 ou plus récents,

iPad mini (A17 Pro) et iPad avec M1 ou plus récent,

Mac avec M1 ou plus récent.

Si l’iPad 12 passe réellement sur A18, Apple devra donc élargir officiellement la compatibilité iPad au-delà du duo « iPad mini A17 Pro/iPad M-series » — ou préciser un cadre nouveau. Autrement dit : l’A18 serait le ticket d’entrée, mais le vrai sujet est la cohérence de plateforme.

Le timing : « printemps 2026 », potentiellement autour d’iPadOS/iOS 26.4

Gurman situe l’appareil dans une fenêtre « printemps/premier semestre 2026 ». Et comme iOS/iPadOS 26.4 arrive justement dans la période de fin mars, certains observateurs y voient un alignement naturel — même si Apple peut très bien découpler la sortie logicielle d’un lancement matériel.

À ce stade, l’histoire racontée par ces sources est surtout une histoire de calendrier, pas de révolution produit : un iPad d’entrée de gamme actualisé, probablement très proche en design, une grosse mise à jour côté puce (A18), et, en toile de fond, Apple Intelligence comme moteur marketing et fonctionnel.

Le signal le plus intéressant, c’est presque celui-ci : Apple semble préférer attendre que l’OS et l’IA soient « prêts à être vendus » plutôt que de lancer du hardware « en avance » sur son récit. Une stratégie qui ressemble de plus en plus à ce qu’on a vu sur d’autres catégories Apple ces derniers mois.