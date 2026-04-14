vivo n’a encore rien officialisé, mais les premières fuites autour du vivo X Fold 6 dessinent déjà une évolution assez lisible. Plus qu’un grand bouleversement, le prochain pliable de la marque semble vouloir renforcer les deux points qui comptent le plus sur ce segment : la photo et l’autonomie.

Selon un nouveau leak attribué à Digital Chat Station, le futur vivo X Fold 6 pourrait embarquer un capteur 200 mégapixels et une batterie approchant les 7 000 mAh.

vivo X Fold 6 : Un pliable qui resterait fidèle à l’ADN Vivo

Le Vivo X Fold 5, lancé en Chine en juin 2025, reposait déjà sur une base très solide : puce Snapdragon 8 Gen 3, batterie de 6 000 mAh et positionnement premium clairement assumé. Vivo le présente encore aujourd’hui comme un foldable orienté endurance et productivité.

Le vivo X Fold 6 ne semble donc pas vouloir réinventer la gamme, mais plutôt l’étirer vers le haut. C’est une stratégie assez logique pour un constructeur qui a déjà trouvé une formule crédible sur le format livre.

Un capteur de 200 mégapixels pour faire du pliable un vrai photophone

Le point le plus marquant de la fuite concerne l’appareil photo. Le vivo X Fold 6 testerait un capteur principal de 200 mégapixels, potentiellement plus grand que le 50 mégapixels du X Fold 5. Plusieurs reprises estiment qu’il pourrait s’agir d’un capteur déjà utilisé ou prévu dans la série vivo X400, même si ce détail reste encore spéculatif.

Si cette information se confirme, Vivo chercherait clairement à réduire l’un des compromis historiques des smartphones pliables : la photo. Pendant longtemps, les foldables ont surtout vendu un format, rarement une supériorité d’image. Avec 200 mégapixels, Vivo enverrait un autre message : un pliable peut aussi viser le très haut niveau photographique.

Une batterie proche de 7 000 mAh : le vrai argument de différenciation

L’autre évolution potentiellement majeure concerne la batterie. La fuite évoque une batterie d’une capacité de 6 760 mAh, pour une valeur typique proche de 7 000 mAh, soit environ 1 000 mAh de plus que le X Fold 5. Certaines reprises parlent d’un double module de batterie, ce qui paraît cohérent avec le format pliable.

Sur un smartphone pliable, ce gain est loin d’être anecdotique. L’autonomie reste l’un des sujets les plus sensibles sur ce type d’appareil, où deux grands écrans et des usages multitâches plus intensifs pèsent lourd. Si Vivo atteint vraiment ce niveau sans trop épaissir le produit, le vivo X Fold 6 pourrait devenir l’un des pliables les plus endurants du marché.

Le leak mentionne aussi un téléobjectif périscopique 50 mégapixels avec télémacro. Là, Vivo resterait sur un terrain qu’il connaît déjà bien. La marque utilise depuis plusieurs générations des approches photo assez sophistiquées, souvent orientées zoom et polyvalence, et cette fonction semble davantage relever d’un raffinement que d’une nouveauté totale.

Snapdragon haut de gamme, mais encore flou sur la référence exacte

Côté puce, la logique premium ne fait guère de doute. Le X Fold 5 utilise déjà un Snapdragon 8 Gen 3, et plusieurs rapports autour du vivo X Fold 6 évoquent un futur Snapdragon 8 Gen 5 ou, plus largement, une puce Qualcomm flagship de nouvelle génération. En revanche, le nom exact reste encore flottant selon les sources.

Le plus intéressant dans cette fuite, ce n’est pas l’idée d’une révolution, mais celle d’une montée en densité. Vivo semble comprendre qu’en 2026, un bon pliable ne doit plus seulement être fin ou spectaculaire. Il doit aussi tenir dans la durée, bien photographier et limiter les compromis face à un flagship classique.

En clair, le X Fold 6 pourrait moins être un pliable « concept » qu’un pliable de maturité. Et c’est peut-être exactement ce que le segment attend.