vivo Pad 6 Pro : Écran 4K 144 Hz et batterie de 13 000 mAh

vivo continue d’élargir son ambition au-delà du smartphone. En marge du lancement des vivo X300 Ultra et vivo X300s en Chine, la marque a aussi présenté la vivo Pad 6 Pro, une tablette premium qui mise sur un triptyque désormais incontournable dans le haut de gamme : un grand écran très défini, une puce de pointe et un écosystème logiciel orienté travail comme divertissement.

Sur le papier, le positionnement est clair. La vivo Pad 6 Pro ne cherche pas seulement à accompagner les usages mobiles du quotidien ; elle veut s’installer comme une machine polyvalente, capable de passer d’un espace de visionnage 4K à une plateforme gaming, puis à un poste de travail léger avec clavier et stylet.

vivo Pad 6 Pro : Un écran 13,2 pouces qui place la barre très haut

Le cœur de l’expérience repose sur une dalle 13,2 pouces 4K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. vivo met en avant une fiche technique particulièrement ambitieuse : 347 ppp, large gamut P3, prise en charge de 1,07 milliard de couleurs, précision colorimétrique annoncée autour de ΔE 0,8 et certification ZREAL Ultra HD.

Autrement dit, la marque veut faire de cette vivo Pad 6 Pro une vitrine visuelle, aussi crédible pour le streaming et le sport que pour les jeux ou les usages créatifs.

vivo ajoute plusieurs couches d’optimisation maison. La technologie de capture lumineuse bilatérale est censée améliorer l’uniformité de la luminosité tout en réduisant la consommation, tandis qu’un moteur HDR dédié travaille la restitution des hautes lumières et des zones sombres. À cela s’ajoute une gestion colorimétrique pensée pour préserver la cohérence de l’affichage dans l’ensemble du système.

La marque soigne aussi le confort visuel, un argument devenu central sur les grands formats. On retrouve ici la luminosité adaptative, une réduction certifiée de la lumière bleue par TÜV, un ajustement intelligent de la température de couleur, un mode d’affichage façon papier, la compensation de mouvement et un dimming DC sur toute la plage. C’est une manière de dire que la tablette ne veut pas seulement impressionner quelques minutes en boutique, mais rester agréable à utiliser dans la durée.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : vivo veut aussi parler aux joueurs

Sous le châssis, vivo installe un Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné de son moteur logiciel Monster HyperCore Engine. La promesse est limpide : proposer un niveau de performances digne d’un appareil premium, y compris sur des usages exigeants comme le jeu.

La vivo Pad 6 Pro prend en charge plusieurs fonctions d’optimisation gaming, dont la super-résolution sur 19 jeux, des technologies de surcadençage du framerate, ainsi qu’un mode combinant super-résolution et super-frame sur certains titres en monde ouvert. vivo ajoute un champ sonore « super sensoriel » pour mieux spatialiser l’audio en jeu, ainsi qu’un outil de capture d’écran pensé pour les sessions de gameplay.

Cette orientation gaming n’est pas anodine. Le marché des tablettes Android haut de gamme reste plus étroit que celui des smartphones, et les constructeurs cherchent souvent à se différencier sur des usages très visibles : écran, audio, puissance, refroidissement. vivo coche ici toutes les cases, avec un système thermique VC en trois dimensions, une dissipation sur 71 446 mm² et un gain d’efficacité annoncé de 15 %. En clair, la marque essaie de rassurer sur un point essentiel : maintenir de hautes performances sans étranglement thermique trop rapide.

Une grande batterie, mais surtout une tablette pensée pour durer dans la journée

Avec une batterie de 13 000 mAh, la vivo Pad 6 Pro veut aussi répondre à l’une des grandes attentes du format tablette : tenir longtemps, quelle que soit la charge de travail. vivo annonce jusqu’à 78 jours en veille, 16,8 heures de lecture vidéo hors ligne, 13,1 heures de streaming, 12,6 heures de bureautique légère et 9,5 heures de réunions en ligne.

Comme toujours, ces chiffres relèvent d’un cadre de test constructeur, mais ils dessinent une intention produit très nette. vivo ne vend pas seulement une tablette puissante ; la marque veut convaincre qu’elle peut suivre une journée hybride, entre consommation de contenu, travail, visioconférence et création.

OriginOS 6 : la productivité devient un argument central

L’autre signal fort de cette vivo Pad 6 Pro se situe dans le logiciel. Avec OriginOS 6 et le Blue River Smooth Engine, vivo insiste sur la fluidité du système dans le temps, mais surtout sur sa capacité à gérer des usages multitâches plus crédibles.

La tablette prend en charge un environnement de travail enrichi avec Atomic Workbench, capable d’afficher jusqu’à cinq applications simultanément sur les configurations 12 Go et plus. vivo évoque aussi une interface multi-fenêtre avec glisser-déposer, bascule rapide entre tâches et visualisation claire de l’activité principale. L’objectif est évident : rapprocher l’expérience tablette de celle d’un poste de travail mobile, sans renier la souplesse du tactile.

La marque ajoute plusieurs outils orientés production de contenu et usages professionnels. On retrouve CapCut Professional Edition pour le montage 4K avec stylet, ZWCAD pour les workflows de conception et d’ingénierie, ainsi qu’un ensemble d’outils comme Atomic Notes, l’annotation PDF, le papier infini, la reconnaissance d’écriture manuscrite, un assistant d’anglais et même une aide aux caractères oubliés. vivo cherche ici à couvrir un spectre large, de l’étudiant au créatif, en passant par l’utilisateur professionnel.

Un écosystème plus mature, entre PC, IA et accessoires

La vivo Pad 6 Pro s’inscrit aussi dans une logique d’écosystème. Les fonctions vivo Share et vivo Office Suite permettent le transfert de fichiers, l’accès à distance à un PC, le mode écran étendu ou encore le partage de réseau. C’est devenu un axe majeur dans l’industrie : une tablette premium ne se vend plus seule, mais comme un nœud dans un environnement multi-appareils.

vivo y ajoute une couche d’IA avec Xiao V Memory et Global Xiao V Writing Assistant, des outils pensés pour collecter de l’information et générer ou reformuler du texte. Là encore, la stratégie est lisible. L’intelligence artificielle n’est plus un simple argument marketing plaqué sur la fiche technique ; elle devient un élément de productivité transversale, intégré à l’usage quotidien.

Côté accessoires, la marque complète l’ensemble avec un Smart Touch Keyboard 6 Pro doté d’un grand pavé tactile, de gestes multipoints, d’une connexion magnétique de broches POGO, d’un support réglable jusqu’à 140 degrés et d’une touche dédiée à l’assistant. Le Pencil 3 promet de son côté une latence très faible, 10 000 niveaux de pression, une double pointe, des gestes dédiés et une recharge magnétique rapide. vivo ne vend donc pas seulement une tablette, mais une plateforme modulaire pensée pour l’écriture, le dessin et la bureautique légère.

Prix et disponibilité : une offensive premium assumée

La vivo Pad 6 Pro est proposée en violet, bleu et gris. Les précommandes ont commencé en Chine, avec un lancement commercial annoncé au 3 avril. vivo décline sa tablette en plusieurs configurations :

Le modèle 8 Go + 256 Go est affiché à 4 499 yuans (570 euros), la version 12 Go + 256 Go à 4 999 yuans (630 euros), la déclinaison 12 Go + 512 Go à 5 799 yuans (735 euros), et la version 16 Go + 512 Go grimpe à 6 699 yuans (845 euros). Le clavier Smart Touch Keyboard 6 Pro est vendu 699 yuans (90 euros), le Pencil 3 à 499 yuans (63 euros) et l’étui de protection à 199 yuans (25 euros).

Avec cette vivo Pad 6 Pro, la marque chinoise montre en tout cas une ambition de plus en plus nette sur le segment des tablettes premium. La marque ne se contente plus d’occuper le terrain Android ; elle cherche à construire une alternative complète, séduisante sur l’écran, crédible sur la performance, et de mieux en mieux armée sur la productivité.

Dans un marché où beaucoup de tablettes peinent encore à définir leur utilité réelle, c’est peut-être cette cohérence d’ensemble qui fera la différence.