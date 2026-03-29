OnePlus Watch 4 : La certification EMVCo confirme une sortie imminente en 2026

Les certifications ne font pas rêver, mais elles parlent vrai. Et quand une montre connectée apparaît dans les radars d’EMVCo — l’organisme qui valide notamment des briques liées aux paiements sans contact — c’est rarement un hasard lointain.

La OnePlus Watch 4 vient justement d’y faire un passage remarqué, avec deux références au lieu d’une. De quoi suggérer un lancement qui se rapproche… et une génération davantage tournée vers le polissage que la rupture.

OnePlus Watch 4 : EMVCo, le petit indice qui trahit souvent une arrivée imminente

D’après les informations partagées par le leaker Sudhanshu Ambhore, la OnePlus Watch 4 est listée chez EMVCo avec le modèle XL905 — une entrée cohérente avec une montre prête à gérer des usages NFC/paiements.

Plus intéressant : plusieurs fuites évoquent aussi un second numéro, XL907, laissant planer l’hypothèse de deux variantes (taille différente, région, connectivité…). À ce stade, rien ne permet d’être catégorique, mais la logique « double SKU » est un classique de l’horlogerie connectée.

Une fiche technique qui ressemble à une continuité assumée

Côté matériel, les éléments qui circulent décrivent une OnePlus Watch 4 très proche de la philosophie OnePlus actuelle : efficacité, endurance, et itération sans prise de risque. Les fuites parlent d’un maintien du Snapdragon W5 Gen 1, une puce déjà connue — et surtout plus ancienne, puisque Qualcomm a officialisé une nouvelle génération W5/W5+ « Gen 2 » en août 2025.

Même tonalité pour l’écran : la OnePlus Watch 4 resterait sur un panneau LTPO AMOLED de 1,5 pouces en 466 × 466 pixels, autrement dit une base éprouvée plutôt qu’un nouveau terrain de jeu.

Le boîtier, lui, pourrait évoluer légèrement, avec la mention d’un format 47 mm — un ajustement discret, mais qui peut changer la perception au poignet (présence, lisibilité, confort selon les bracelets).

Batterie : même logique de stabilité. Une capacité autour de 646 mAh est évoquée, dans la continuité de ce que OnePlus cherche à optimiser (autonomie solide, pas forcément record, mais fiable).

Le vrai « move » possible : la résistance, pas la puissance

S’il y a un point qui sort du lot, c’est la durabilité : la OnePlus Watch 4 est annoncée (au conditionnel) avec une certification IP69. Si cela se confirme, OnePlus renforcerait le discours « montre robuste », mieux armée contre des conditions plus rudes (jets d’eau à forte pression, environnements exigeants).

C’est typiquhyement le genre d’évolution qui ne fait pas de bruit… mais qui compte pour le sport, l’outdoor, ou simplement la tranquillité au quotidien.

Wear OS 5 ou Wear OS 6 : une confusion révélatrice

Reste le flou logiciel : certaines fuites mentionnent Wear OS 5, tandis que des éléments liés aux listings pointent vers Wear OS 6, jugé plus plausible par plusieurs observateurs.

Ce n’est pas un détail : Wear OS 6 devient un marqueur de « fraîcheur » produit, et OnePlus a déjà communiqué sur un calendrier où Wear OS 6 arriverait sur certaines générations en 2026 — ce qui rend crédible l’idée que la Watch 4 serve de vitrine plus tôt.

OnePlus préfère l’horlogerie « sûre » à la course à l’innovation

Au fond, ce dossier raconte une stratégie très OnePlus : ne pas courir après la dernière puce à tout prix, mais travailler l’équilibre (autonomie, fluidité, finitions, résistance), quitte à frustrer ceux qui espèrent un saut net face à la concurrence Android — et surtout face au renouvellement accéléré du hardware chez Qualcomm.

Si la OnePlus Watch 4 confirme cette trajectoire, elle pourrait être une mise à jour « confort » : rassurante, cohérente, probablement agréable… mais pas conçue pour créer l’effet waouh. Et dans un marché où les montres se ressemblent de plus en plus, OnePlus joue peut-être la carte la plus difficile : celle de la maturité.