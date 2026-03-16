Galaxy Z Fold 8 : pourquoi Samsung refuse d’augmenter ses prix malgré l’inflation  ?

Malgré la hausse persistante du coût des composants, Samsung envisagerait de ne pas augmenter le prix du Galaxy Z Fold 8. L’hypothèse, relayée ces derniers jours par plusieurs sources spécialisées, s’expliquerait en grande partie par l’arrivée imminente du premier iPhone pliable, que Bloomberg situe toujours autour de 2 000 dollars.

À ce niveau, Apple entrerait directement sur le terrain tarifaire du Fold.

Apple change déjà l’équation du marché pliable

C’est ce qui rend le dossier intéressant. Pendant longtemps, le pliable d’Apple a été imaginé comme un produit bien plus cher, parfois autour de 2 400 dollars selon certaines projections anciennes.

Mais les estimations les plus récentes évoquent plutôt un lancement à environ 2 000 dollars, avec un positionnement premium mais encore comparable au haut de gamme pliable actuel. Bloomberg rapporte aussi qu’Apple viserait un appareil au grand écran interne, pensé pour séduire à la fois les fidèles de l’iPhone et les utilisateurs déjà attirés par les foldables Android.

Dans ce contexte, Samsung ne pourrait plus compter sur un simple écart de prix pour justifier son avance historique sur le segment. Si Apple arrive à ce niveau tarifaire, le Galaxy Z Fold 8 devra se défendre presque uniquement sur ses qualités produit, son écosystème et sa maturité technique.

Une décision compliquée à tenir, car les coûts montent vraiment

Le problème, c’est que Samsung n’évolue pas dans un environnement favorable. Reuters rapportait fin février que la flambée des prix de la mémoire pesait déjà sur l’ensemble du marché smartphone en 2026, au point de pousser les analystes à revoir leurs prévisions sectorielles. Cette tension touche directement les constructeurs premium, qui doivent absorber la hausse du DRAM, du NAND et des composants avancés liés à l’IA.

Le sujet est d’autant plus sensible que Samsung a déjà laissé entendre que la pression sur les coûts des composants affectait ses prix sur d’autres gammes, notamment les Galaxy S26. Garder le Fold 8 au même tarif que le Fold 7 serait donc moins un geste confortable qu’un arbitrage stratégique.

Samsung préparerait pourtant un Galaxy Z Fold 8 plus ambitieux

Autre élément qui complique l’équation : le Galaxy Z Fold 8 ne serait pas un simple rafraîchissement. Plusieurs rumeurs évoquent une nouvelle approche de l’écran destinée à réduire fortement, voire à faire disparaître visuellement, la pliure centrale. Les rumeurs laissent entendre que le Galaxy Z Fold 8 et le pliable d’Apple pourraient tous deux viser une expérience dite « sans pli ».

Autrement dit, Samsung préparerait potentiellement un produit plus coûteux à fabriquer, mais qu’il lui faudrait tout de même maintenir dans la même zone de prix pour rester compétitif face à Apple. C’est un pari classique de leader de marché : accepter une marge sous pression pour éviter qu’un nouvel entrant ne transforme son arrivée en événement irrésistible.

Le vrai enjeu : empêcher Apple de redéfinir le « prix normal » d’un pliable premium

Au fond, ce n’est pas seulement une question de dollars. C’est une bataille de perception. Si Apple lance son premier iPhone pliable autour de 2 000 dollars, ce tarif deviendra instantanément une référence mentale pour toute la catégorie. Samsung a donc tout intérêt à empêcher Apple d’apparaître comme la marque qui rend le pliable premium « raisonnable » pour le grand public.

Rien n’est encore officiel, et il faut traiter ces informations comme ce qu’elles sont : des rumeurs crédibles, mais pas des annonces. Reste que le simple fait que Samsung soit déjà supposé réfléchir à sa stratégie tarifaire en fonction d’Apple montre une chose très claire : avant même son lancement, l’iPhone pliable commence déjà à peser sur le marché.