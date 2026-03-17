iPhone Fold : Apple préparerait enfin l’écran partagé pour son premier smartphone pliable

S’il se confirme, l’iPhone Fold ne marquera pas seulement l’entrée tardive d’Apple sur le marché du pliable. Il pourrait aussi corriger l’une des limitations les plus historiques de l’iPhone : l’absence de vrai écran partagé.

Selon Mark Gurman chez Bloomberg, Apple travaillerait bien sur une interface capable d’afficher deux applications côte à côte sur l’écran interne de son premier iPhone pliable.

Un iPhone qui se comporterait plus comme un iPad une fois ouvert

D’après Bloomberg, Apple préparerait une expérience logicielle plus proche de l’iPad lorsque l’appareil est déplié, avec des layouts élargis, des barres latérales dans certaines apps système et une interface optimisée pour un grand écran intérieur « de la taille approximative d’un iPad mini ». Cela ne signifierait pas pour autant un passage à iPadOS : le téléphone resterait sous iOS, mais avec des comportements plus adaptés au format pliable.

C’est là que le mode écran partagé devient logique. Sur un iPhone classique, deux apps côte à côte n’ont jamais vraiment trouvé leur place. Sur un pliable avec un écran interne plus large, Apple peut enfin justifier ce mode d’usage sans dénaturer l’iPhone traditionnel.

Gurman indique d’ailleurs que l’appareil ne viserait pas un multitâche de type fenêtres libres comme sur iPad, mais bien une formule plus simple avec deux apps affichées simultanément.

Le format de l’écran serait au cœur de cette stratégie

Les rumeurs convergent aussi sur un autre point important : Apple ne suivrait pas exactement la recette des Fold Android les plus étroits. Le pliable maison adopterait un format interne plus large, mieux adapté à la lecture, à la vidéo et surtout à l’affichage de deux applications côte à côte.

Autrement dit, Apple ne semble pas vouloir créer un simple iPhone qui se plie, mais un appareil pensé dès le départ pour justifier un usage hybride entre smartphone et mini-tablette. Le split-screen ne serait donc pas un gadget logiciel ajouté après coup : ce serait l’une des fonctions qui donnent enfin du sens au produit.

Les mêmes rapports indiquent aussi qu’Apple pourrait abandonner Face ID sur cette première génération, au profit d’un Touch ID intégré au bouton latéral, avec une caméra frontale en poinçon sur l’écran interne. Là encore, l’idée semble être de libérer de l’espace et de simplifier la façade pour laisser la priorité à l’affichage.

Sur le calendrier, Bloomberg et plusieurs relais parlent toujours d’un lancement aux côtés des iPhone 18 Pro à l’automne 2026. Ce point reste encore du domaine de la rumeur, mais il revient désormais de façon assez cohérente dans plusieurs synthèses sérieuses.

Ce que cela changerait vraiment pour Apple

Le plus intéressant, au fond, n’est pas qu’Apple copie enfin une fonction déjà présente chez Samsung, Google ou d’autres. C’est qu’Apple semble vouloir la réinterpréter à sa manière : pas comme une démonstration de puissance, mais comme une extension naturelle d’iOS sur un écran plus grand. Si cela se confirme, l’iPhone Fold pourrait être le premier iPhone à vraiment assumer une logique de productivité légère, sans cesser d’être un téléphone.

En clair, le split-screen serait moins une « nouveauté » qu’un aveu tardif : l’iPhone a enfin trouvé la bonne forme pour l’adopter.