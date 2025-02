Xiaomi Mix Fold 5 : Annulé au profit du Mix Flip 2 ?

Xiaomi a lancé le Xiaomi Mix Flip l’année dernière, son tout premier téléphone pliable de type flip. Ce modèle ayant été bien accueilli par le marché, la marque envisagerait de lancer le Mix Flip 2.

Cependant, des rumeurs indiquent que Xiaomi pourrait ne pas sortir le Mix Fold 5 cette année. Bien que ce modèle soit peut-être mis de côté, la marque resterait engagée dans le lancement de grands pliables.

Le Xiaomi Mix Fold 5 absent des prévisions

En janvier, Digital Chat Station (DCS) a révélé les noms des prochains smartphones pliables de marques chinoises pour cette année. Ces noms incluent le OPPO Find N5, le Honor Magic V4, le Vivo X Fold 4 et le Huawei Mate X7. Comme on peut le constater, DCS n’a pas mentionné le Xiaomi Mix Fold 5.

La publication de DCS a donné naissance à des rumeurs selon lesquelles Xiaomi cesserait de lancer des pliables de type livre à l’avenir. Cependant, un autre blogueur technologique chinois a affirmé que Xiaomi n’a pas arrêté la recherche et le développement de grands pliables, laissant entendre que, même s’il pourrait être mis de côté cette année, la marque pourrait revenir à ce type de lancement en 2026.

Des compromis nécessaires ?

Il a ajouté que la gamme de produits pliables de grande taille de cette année a connu quelques compromis en termes de spécifications : le « pliable polyvalent de grande taille » a presque disparu, tandis que les modèles « axés sur la légèreté » et « optimisés pour le pli » sont de plus en plus courants. Ici, le terme « pliable polyvalent de grande taille » fait probablement référence à un smartphone pliable de qualité phare qui excelle dans tous les domaines clés, notamment les performances, l’appareil photo, l’autonomie de la batterie, la durabilité et la qualité d’affichage, sans compromettre aucun aspect.

Cela pourrait être la raison pour laquelle il y a des rumeurs selon lesquelles Vivo sauterait le Vivo X Fold 4 Pro et ne lancerait que le X Fold 4 au lieu de lancer deux smartphones pliables comme l’année dernière. Pour ceux qui ne le savent pas, l’année dernière, la marque a dévoilé le Vivo X Fold 3 et le X Fold 3 Pro, alimentés respectivement par les puces Snapdragon 8 Gen 2 et 8 Gen 3.