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Skype vs WhatsApp : quel était le meilleur ? Et quelles alternatives en 2026 ?

Skype contre WhatsApp : quelle application d'appel vidéo est la meilleure ?

Si vous cherchez encore à comparer Skype et WhatsApp pour vos appels vidéo, voici une information importante : Skype n’existe plus. Microsoft a officiellement arrêté le service en mai 2025, après plus de 21 ans d’existence. Tous les utilisateurs ont été redirigés vers Microsoft Teams.

Cet article a donc été mis à jour pour refléter cette réalité et vous aider à choisir la meilleure application d’appel vidéo en 2026.

Skype est mort : que s’est-il passé ?

Racheté par Microsoft en 2011 pour 8,5 milliards de dollars, Skype a progressivement perdu du terrain face à la concurrence de WhatsApp, Zoom et FaceTime. La pandémie de 2020 avait pourtant relancé l’application, avec une croissance de 70% en un mois. Mais Microsoft Teams s’est imposé dans les entreprises, rendant Skype redondant. En mai 2025, Microsoft a mis fin au service. Les comptes Skype ont été automatiquement migrés vers Teams — exactement comme Microsoft l’avait longtemps nié.

WhatsApp en 2026 : bien plus qu’un simple messenger

De son côté, WhatsApp a considérablement évolué. WhatsApp dépasse désormais 3 milliards d’utilisateurs et les limitations évoquées en 2020 ont largement été corrigées :

Les meilleures alternatives en 2026

Si vous cherchez une application d’appel vidéo en 2026, voici les meilleures options selon votre usage :

WhatsApp — idéal pour les appels personnels, gratuit, chiffré de bout en bout, 3 milliards d’utilisateurs

— idéal pour les appels personnels, gratuit, chiffré de bout en bout, 3 milliards d’utilisateurs Microsoft Teams — le remplaçant officiel de Skype, parfait pour les entreprises

— le remplaçant officiel de Skype, parfait pour les entreprises FaceTime — la référence sur l’écosystème Apple, disponible sur Android et Windows via lien

— la référence sur l’écosystème Apple, disponible sur Android et Windows via lien Google Meet — gratuit, sans installation, jusqu’à 100 participants

— gratuit, sans installation, jusqu’à 100 participants Zoom — incontournable pour les réunions professionnelles

— incontournable pour les réunions professionnelles Signal — la meilleure alternative pour la confidentialité absolue

Notre verdict

En 2026, le débat Skype vs WhatsApp n’a plus lieu d’être. Skype appartient au passé — remplacé par Microsoft Teams pour les professionnels. WhatsApp s’est imposé comme la référence des communications personnelles avec une application desktop enfin mature, des appels de groupe jusqu’à 32 personnes et l’intégration de l’IA. WhatsApp est même devenu interopérable avec d’autres messageries en Europe grâce au Digital Markets Act.

Si la confidentialité est votre priorité absolue, Signal reste l’alternative la plus sécurisée du marché — sans publicité, sans IA, sans collecte de données.