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Instagram abandonne le chiffrement de bout en bout : vos messages ne seront plus privés dès le 8 mai

Instagram abandonne le chiffrement de bout en bout : vos messages ne seront plus privés dès le 8 mai

La confidentialité est devenue un argument central des messageries modernes, mais toutes les plateformes n’ont pas adopté le chiffrement de bout en bout avec la même ambition. Chez Instagram, cette parenthèse touche désormais à sa fin : Meta indique sur plusieurs pages d’aide officielles que les messages chiffrés de bout en bout ne seront plus pris en charge après le 8 mai 2026.

Pour les utilisateurs concernés, le changement n’est pas anodin. Instagram précise que, si certaines conversations sont affectées, des instructions s’afficheront pour permettre de télécharger les messages et médias à conserver avant l’échéance. En revanche, la documentation officielle ne détaille pas encore précisément la procédure ni le calendrier d’affichage de ces instructions dans l’application.

Une fonction jamais devenue la norme sur Instagram

C’est sans doute ce qui distingue Instagram de services comme WhatsApp : le chiffrement de bout en bout n’y était pas activé par défaut. Il fallait ouvrir une conversation chiffrée dédiée pour en profiter, et la fonctionnalité n’était disponible que dans certaines régions. WhatsApp, à l’inverse, applique ce niveau de protection à l’ensemble des conversations standards.

Sur le plan technique, l’enjeu est clair. Avec le chiffrement de bout en bout, seuls les appareils des participants possèdent les clés nécessaires pour lire les messages. Sans lui, les échanges restent protégés pendant le transit, mais le service peut théoriquement accéder au contenu une fois celui-ci déchiffré côté serveur avant livraison. Cette nuance change profondément la promesse de confidentialité.

Une décision qui interroge la stratégie de Meta

À ce stade, Instagram n’explique pas publiquement sur ses pages d’aide pourquoi cette fonction est abandonnée. C’est ce silence qui rend la décision particulièrement intéressante : au moment où le chiffrement devient un marqueur de confiance pour les plateformes de messagerie, Instagram choisit au contraire de se retirer de ce terrain.

En creux, cela rappelle aussi la place réelle de la messagerie sur Instagram. L’application reste avant tout pensée comme une plateforme sociale et visuelle, pas comme un service de communication privée à l’ADN sécuritaire. Là où WhatsApp, Signal ou iMessage font de la confidentialité un pilier produit, Instagram semble revenir à une logique plus classique de messagerie intégrée au réseau social.

Ce que les utilisateurs doivent faire maintenant

Pour les personnes qui utilisaient réellement ces conversations chiffrées, le réflexe le plus prudent est simple : surveiller les notifications d’Instagram et récupérer les échanges importants avant le 8 mai 2026. Meta indique bien qu’un mécanisme de téléchargement sera proposé pour les chats concernés, mais sans davantage de précisions pour le moment.

Ce retrait ne bouleversera peut-être pas l’usage majoritaire d’Instagram, puisque la fonction n’était ni universelle ni activée par défaut. Mais sur le plan symbolique, le message est fort : alors que l’industrie parle de plus en plus de confidentialité, Instagram fait exactement le chemin inverse.