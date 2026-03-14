MacBook Neo à 699 euros : Apple déclenche un tsunami de reprises en Apple Store

Apple a bâti sa réputation sur des machines premium, souvent vendues à des tarifs qui repoussent la frontière de ce que le grand public accepte de payer. Avec le MacBook Neo à 699 dollars, la marque change brutalement de registre : pour la première fois, elle s’installe franchement sur le terrain de l’ordinateur portable “abordable”.

Et malgré les débats en ligne sur ses concessions techniques, ce modèle pourrait bien s’imposer comme l’un des lancements Mac les plus stratégiques de ces dernières années.

Les reprises de Mac s’envolent dans les Apple Store

Premier indice très concret : selon MacRumors, Apple enregistre cette semaine une forte hausse des reprises de Mac en boutique, avec un volume en progression de plus de 100 % par rapport aux semaines précédentes. Le signal est loin d’être anodin, car ce type d’accélération accompagne souvent l’arrivée d’un produit capable de déclencher un renouvellement plus large que d’habitude.

MacRumors souligne aussi que la majorité des machines reprises sont des portables anciens ou d’entrée de gamme, ce qui renforce l’idée d’un basculement vers les nouveaux modèles les plus accessibles de la gamme, en particulier le MacBook Neo et le MacBook Air M5.

Dans le même temps, Apple a bien lancé des MacBook Pro équipés de puces M5 Pro et M5 Max, mais leur positionnement tarifaire les destine à un public beaucoup plus restreint.

Un succès qui dépasse le simple effet nouveauté

Chaque lancement Apple provoque mécaniquement un sursaut d’activité. Mais ici, l’ampleur du phénomène semble sortir du cadre habituel. D’après MacRumors, les niveaux observés rappellent ceux du cycle historique des premiers Mac Apple Silicon en 2020 et 2021, ce qui place d’emblée le MacBook Neo dans une catégorie à part.

Il faut dire que le produit coche une case qu’Apple laissait vacante depuis des années : celle d’un vrai Mac portable à prix agressif. La fiche technique reste mesurée — écran Liquid Retina 13 pouces, puce A18 Pro, 8 Go de mémoire, à partir de 256 Go de stockage — mais l’essentiel est ailleurs. Apple propose enfin une porte d’entrée beaucoup plus accessible dans l’univers Mac, sans renoncer à ses codes de design, à l’aluminium, à l’autonomie longue durée et à l’intégration de son écosystème.

Le vrai pari d’Apple : élargir le marché du Mac

C’est sans doute là que le MacBook Neo devient intéressant au-delà de son simple prix. Apple ne cherche pas seulement à vendre un ordinateur moins cher. La marque teste une extension de son marché : étudiants, familles, utilisateurs bureautiques, voire acheteurs tentés jusqu’ici par un Chromebook ou un PC Windows d’entrée de gamme.

L’accueil du secteur montre d’ailleurs que cette stratégie n’est pas passée inaperçue. Du côté d’Asus, la sortie du MacBook Neo a été décrite comme un “choc pour l’ensemble du marché”, preuve que ce lancement est perçu comme une vraie rupture dans le positionnement historique d’Apple.

Le raisonnement est assez limpide : même avec des limites bien réelles — notamment ses 8 Go de RAM, qui concentrent une bonne partie des critiques — le MacBook Neo peut devenir une évidence pour tous ceux qui veulent un ordinateur simple, bien fini, endurant et durable pour les usages quotidiens. Navigation, traitement de texte, visioconférence, streaming, travail léger, vie étudiante : pour ce type de besoins, la promesse semble redoutablement efficace.

Un modèle critiqué sur la fiche technique, mais potentiellement redoutable en magasin

C’est souvent le paradoxe des produits Apple les plus populaires. Les passionnés dissèquent les compromis, mais le grand public regarde d’abord l’expérience globale : le prix, la finition, la simplicité, la batterie, la confiance dans la marque. Sur ce terrain, le MacBook Neo a de sérieux atouts.

Les prévisions de Ming-Chi Kuo, relayées ces derniers jours, vont dans le même sens : l’analyste estime que le modèle budget devrait soutenir la croissance des expéditions jusqu’à la fin de l’année, avec un effet particulièrement favorable pendant la rentrée et la période des fêtes. MacRumors évoque de son côté des volumes attendus de l’ordre de 4,5 à 5 millions d’unités, ce qui serait déjà considérable pour un seul modèle de laptop.

En clair, le MacBook Neo ne cherche pas à séduire les utilisateurs experts. Il vise bien plus large. Et c’est précisément ce qui pourrait en faire un carton.

Apple a longtemps cultivé l’idée qu’un Mac devait rester un objet premium, presque aspiratif. Avec le MacBook Neo, la firme semble tester une autre intuition : celle qu’un Mac moins exclusif peut aussi devenir massivement désirable. Si les premiers signaux se confirment, ce portable à 699 euros pourrait bien ne pas être une simple curiosité dans la gamme, mais le début d’un nouveau chapitre pour le Mac.