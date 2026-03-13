Accueil » Xiaomi 18 Pro Max : des bordures encore plus fines et un écran géant de 6,9 pouces

Xiaomi 18 Pro Max : des bordures encore plus fines et un écran géant de 6,9 pouces

Xiaomi 18 Pro Max : des bordures encore plus fines et un écran géant de 6,9 pouces

Les rumeurs autour de la série Xiaomi 18 n’ont même pas attendu le printemps pour s’installer. Et si l’on en croit la dernière fuite de Digital Chat Station (Weibo), Xiaomi préparerait une montée en gamme assez nette sur un terrain où la marque adore briller : l’affichage.

Le Xiaomi 18 Pro Max (ou « grand modèle » de la gamme) viserait une façade presque « sans bods », avec un panneau OLED modernisé et une calibration plus ambitieuse.

Un OLED plat de 6,9 pouces avec LIPO : l’arme « ingénierie » pour grignoter les cadres

D’après ces informations, Xiaomi travaillerait sur un écran OLED plat de 6,9 pouces, utilisant un packaging LIPO (Low-Injection Pressure Overmolding). LIPO est précisément la technique que Xiaomi a déjà revendiquée sur la série Xiaomi 17 pour réduire les bordures jusqu’à 1,18 mm.

La nuance, ici, c’est l’ambition : Digital Chat Station évoque des bordures encore plus fines que celles du Xiaomi 17 Pro Max. Si Xiaomi y arrive sans sacrifier rigidité, dissipation ou résistance aux chocs, c’est un gain d’immersion très visible — et une façon de distinguer un flagship sans changer toute la silhouette.

BT.2020 et 1 nit : Xiaomi vise l’image « cinéma », pas seulement la luminosité

La fuite parle aussi de deux points qui font sens en 2026 : support du gamut BT.2020, donc une couverture colorimétrique plus large (ambition « cinéma/HDR », même si tout dépendra de la gestion logicielle et de la calibration usine), et une luminosité minimale qui pourrait descendre à 1 nit, utile pour le confort nocturne et la lecture dans le noir.

Le reste serait plus classique (mais attendu) : 2K et 120 Hz.

Digital Chat Station laisse entendre qu’un autre ajout hardware serait au programme, sans le détailler. Et dans l’écosystème, la spéculation qui colle le mieux au timing, c’est l’arrivée d’un écran à confidentialité « matérielle » type Privacy Display (réduction de l’angle de vision pour contrer le surf sur l’épaule). DCS a déjà évoqué ce sujet, et plusieurs médias rapportent que des marques chinoises explorent cette technologie pour des lancements autour de septembre.

Rien n’est confirmé — mais l’ombre de cette fonctionnalité plane logiquement sur une gamme qui veut se positionner « pro/premium ».

Le contexte : Xiaomi a déjà réussi le coup des 1,18 mm, et veut aller plus loin

Ce qui rend la rumeur crédible, c’est qu’elle s’inscrit dans une continuité : Xiaomi communique officiellement sur 1,18 mm de bordures et sur l’usage de LIPO sur Xiaomi 17. Donc l’idée d’un « encore plus fin » sur la génération suivante n’a rien d’invraisemblable : c’est exactement le genre d’amélioration incrémentale mais spectaculaire en vitrine que Xiaomi aime pousser.

L’écran est devenu l’endroit le plus rentable pour se différencier sans exploser les coûts R&D : tout le monde a un SoC de pointe, tout le monde promet de l’IA, tout le monde fait du 120 Hz. En revanche, la qualité de la façade (cadres, uniformité, gestion du 1 nit, calibration) se voit immédiatement… et se vit tous les jours.

Si Xiaomi réussit ce combo de 6,9 pouces plat et cadres ultra-symétriques et rendu BT.2020 bien maîtrisé, le Xiaomi 18 Pro Max pourrait faire ce que les meilleurs flagships savent encore faire : donner l’impression d’être « en avance » dès le premier regard — même avant de parler photo ou puissance.