NotebookLM : Google teste les bannières personnalisables pour vos projets

NotebookLM est puissant, mais il a longtemps eu un défaut très humain : quand vos projets s’empilent, tout se ressemble. Des titres en liste, des sources, et cette sensation de naviguer dans un classeur sans intercalaires.

D’après plusieurs signaux repérés dans les versions de test, Google serait en train de corriger ça avec une fonctionnalité simple… et potentiellement transformative : des bannières d’illustration personnalisables par notebook.

NotebookLM : Un « entête » qui donne une identité à chaque notebook

Selon Testing Catalog, Google teste l’ajout d’une zone d’en-tête en haut de chaque notebook, où le titre viendrait se poser sur une image bannière, avec un bouton « Personnaliser » à droite pour la modifier.

Ce n’est pas qu’un embellissement : dans un outil orienté recherche (souvent très textuel), l’image devient un repère cognitif. Un carnet « thèse », un carnet « roadmap produit », un carnet « journal » : au lieu de lire, vous reconnaissez.

Un détail discret, mais précieux : la date de création

Les captures évoquées montrent aussi un enrichissement de l’en-tête : la date de création du notebook apparaîtrait sous le titre, aux côtés du nombre de sources. C’est le genre de métadonnée qu’on ne remarque pas… jusqu’au jour où on en a besoin pour retrouver « ce projet d’il y a trois mois ».

Image importée ou image générée par IA ?

À ce stade, c’est la zone d’ombre : Testing Catalog parle d’un ajout d’image via le bouton « Personnaliser », mais on ne sait pas si Google permettra uniquement d’importer une image (appareil/Drive) ou si NotebookLM proposera aussi une génération automatique à partir du contenu (ce qui serait cohérent avec l’orientation « Studio » et les expérimentations autour de créations visuelles).

NotebookLM devient un outil « personnel », pas juste un outil « utile »

Cette évolution s’inscrit dans une tendance très nette : les assistants IA se déplacent vers des usages plus durables, plus « bibliothèque », où l’on revient, où l’on archive, où l’on construit. Google a déjà beaucoup poussé NotebookLM comme outil d’étude et de production de supports (flashcards, quiz, rapports). La personnalisation visuelle renforce l’idée d’un espace de travail qui vous appartient, et pas d’un simple chat jetable.

Comme toujours avec les découvertes de ce type, il n’y aucune garantie de voir la fonctionnalité en production. Elle n’est pas encore activée pour tous, et Google peut la tester, la modifier, ou l’abandonner. Mais le fait que plusieurs sources indépendantes aient repéré la même direction donne du poids à l’hypothèse d’un déploiement progressif.