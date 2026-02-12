Accueil » Xiaomi 18 : un écran 6,4 pouces et un zoom périscopique 200 mégapixels sur toute la gamme ?

À force de pousser les capteurs toujours plus loin, Xiaomi semble prêt à franchir un cap : celui où le « téléobjectif sérieux » ne serait plus réservé au modèle Ultra. Une nouvelle fuite attribuée à Digital Chat Station suggère que la série Xiaomi 18 pourrait faire descendre un périscope de 200 mégapixels sur plusieurs modèles, avec une taille d’écran légèrement revue à la hausse sur le modèle de base.

Un Xiaomi 18 un peu plus grand, mais toujours « compact »

Selon ces informations, le Xiaomi 18 passerait de 6,3 à 6,4 pouces, tout en conservant une ambition de format compact. Même logique évoquée pour un éventuel Xiaomi 18 Pro qui adopterait également un 6,4 pouces.

Sur le papier, c’est un ajustement minime — mais dans l’industrie, 0,1 pouce peut suffire à libérer de la place pour un module photo plus volumineux, un refroidissement plus costaud, ou un empilement de composants moins contraint.

Le vrai sujet, c’est le 200 mégapixels périscopique « pour tous »

La fuite la plus intéressante est ailleurs : Xiaomi testerait un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels non seulement sur le Ultra, mais aussi sur les Xiaomi 18/18 Pro/18 Pro Max/18 Ultra.

Ce n’est pas anodin, parce que Xiaomi a déjà montré ce que ce type de capteur peut apporter sur un modèle Ultra : plus de marge en recadrage, une meilleure flexibilité en zoom « hybride », et une promesse de détail qui tient mieux quand on pousse la focale.

Et plusieurs sources récentes convergent aussi sur l’idée de multiples capteurs de 200 mégapixels sur les déclinaisons Pro.

Côté plateforme, la rumeur évoque un trio Xiaomi 18/18 Pro/18 Pro Max en Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (plus exclusif) serait gardé pour l’Ultra.

Pourquoi Xiaomi mise (à nouveau) sur la photo « hardware » plutôt que sur le blabla IA ?

Depuis un an, beaucoup de marques ont appris la même leçon : l’IA fait vendre… mais les gens changent de téléphone pour des améliorations qu’ils voient. Un zoom plus propre, une photo de nuit plus stable, un rendu plus constant — c’est concret.

Généraliser le périscope de 200 mégapixels, c’est aussi une manière de différencier le Xiaomi 18 « standard » d’un flagship classique, rendre l’upgrade plus tentant, même sans refonte design spectaculaire, et surtout créer une cohérence de gamme où l’argument photo ne dépend plus uniquement du modèle Ultra.

Reste une inconnue de taille : le coût. Un module périscopique de ce niveau, multiplié sur plusieurs modèles, implique soit des marges serrées, soit un prix qui grimpe — et on sait que les composants premium ne sont pas sur une courbe descendante.