Smartphone : Apple et Samsung terminent l’année 2025 à égalité parfaite de production

On pensait le match plié : 2025 aurait été « l’année Apple », portée par l’iPhone 17 et une traction solide dans plusieurs régions. Sauf qu’un rapport de TrendForce remet une nuance assez savoureuse au centre du tableau : en production, Apple et Samsung auraient terminé strictement à égalité.

Selon TrendForce, Apple et Samsung auraient chacun produit 239,8 millions de smartphones en 2025.

Le détail qui pique : Samsung progresse plus vite qu’Apple… en usine

TrendForce attribue à Samsung une hausse de production de 11 % sur un an, contre 9 % pour Apple. Autrement dit : Apple domine souvent la narration « premium », mais Samsung a, lui aussi, accéléré l’appareil industriel.

Et, c’est là que la distinction devient importante : production ≠ expéditions ≠ ventes. On peut produire beaucoup, ajuster des stocks, lisser une chaîne d’approvisionnement… et ne pas forcément « gagner » l’année en parts de marché expédiées. Le rapport TrendForce parle bien d’unités manufacturées.

Q4 2025 : Apple explose le compteur, Samsung ralentit

Le quatrième trimestre explique une partie du paradoxe. TrendForce indique que la production mondiale a atteint 337 millions d’unités au T4 2025, en hausse de 2,7 % trimestre sur trimestre, avec un bond porté par la nouvelle génération d’iPhone.

Apple aurait grimpé à environ 87 millions d’unités au T4 (un saut d’environ +54 % vs T3, selon les chiffres rapportés), ce qui a fortement tiré le trimestre. Samsung, de son côté, aurait reculé trimestre sur trimestre pour finir à 58,2 millions d’unités au T4, signe d’un ajustement plus prudent en fin d’année.

Le top 5 « production » 2025 : rien d’exotique, mais des écarts massifs

Derrière le duo, TrendForce place Xiaomi (incluant Redmi/POCO) en # 3, OPPO (incluant OnePlus/realme) en # 4, vivo (incluant iQOO) en # 5, puis Transsion, Honor et Lenovo/Motorola dans le top 8. Le point fort : l’écart entre les deux premiers et le reste demeure gigantesque — et il structure toute la négociation composants (écrans, mémoire, modules caméra) en amont.

TrendForce projette un retournement net en 2026 : la production mondiale passerait d’environ 1,25 milliard d’unités en 2025 à ~1,135 milliard en 2026, soit une baisse « d’au moins » 10 %, principalement à cause de la flambée des prix mémoire (DRAM/NAND) qui pousse les coûts et rogne l’appétit des consommateurs pour des hausses de prix.

Cette lecture est cohérente avec d’autres prévisions du secteur : Reuters a relayé une estimation IDC évoquant une chute des expéditions en 2026, attribuée au choc des prix mémoire alimenté par la demande IA.

Ce que ça laisse entendre

Apple peut « gagner » l’année en perception et en valeur, tout en étant rattrapé en volume de production par Samsung. Le géant sud-coréen reste une machine industrielle, capable d’absorber des cycles difficiles, même quand la narration médiatique penche vers Apple. 2026 sera une année de tri : quand les coûts montent (mémoire) et que la demande se contracte, les marques les plus solides financièrement et les plus premium ont généralement un avantage relatif.

En clair : 2025 se termine sur un symbole — égalité parfaite à 239,8 millions — mais 2026 s’annonce comme une guerre beaucoup plus sale : celle des coûts, des marges… et des arbitrages de gamme.