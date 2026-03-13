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Smartphone : Apple et Samsung terminent l’année 2025 à égalité parfaite de production

Mobile par Yohann Poiron le Apple Samsung
Smartphone : Apple et Samsung terminent l'année 2025 à égalité parfaite de production
Smartphone : Apple et Samsung terminent l'année 2025 à égalité parfaite de production

On pensait le match plié : 2025 aurait été « l’année Apple », portée par l’iPhone 17 et une traction solide dans plusieurs régions. Sauf qu’un rapport de TrendForce remet une nuance assez savoureuse au centre du tableau : en production, Apple et Samsung auraient terminé strictement à égalité.

Selon TrendForce, Apple et Samsung auraient chacun produit 239,8 millions de smartphones en 2025.

Le détail qui pique : Samsung progresse plus vite qu’Apple… en usine

TrendForce attribue à Samsung une hausse de production de 11 % sur un an, contre 9 % pour Apple. Autrement dit : Apple domine souvent la narration « premium », mais Samsung a, lui aussi, accéléré l’appareil industriel.

Et, c’est là que la distinction devient importante : production ≠ expéditions ≠ ventes. On peut produire beaucoup, ajuster des stocks, lisser une chaîne d’approvisionnement… et ne pas forcément « gagner » l’année en parts de marché expédiées. Le rapport TrendForce parle bien d’unités manufacturées.

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Q4 2025 : Apple explose le compteur, Samsung ralentit

Le quatrième trimestre explique une partie du paradoxe. TrendForce indique que la production mondiale a atteint 337 millions d’unités au T4 2025, en hausse de 2,7 % trimestre sur trimestre, avec un bond porté par la nouvelle génération d’iPhone.

Apple aurait grimpé à environ 87 millions d’unités au T4 (un saut d’environ +54 % vs T3, selon les chiffres rapportés), ce qui a fortement tiré le trimestre. Samsung, de son côté, aurait reculé trimestre sur trimestre pour finir à 58,2 millions d’unités au T4, signe d’un ajustement plus prudent en fin d’année.

Le top 5 « production » 2025 : rien d’exotique, mais des écarts massifs

Derrière le duo, TrendForce place Xiaomi (incluant Redmi/POCO) en # 3, OPPO (incluant OnePlus/realme) en # 4, vivo (incluant iQOO) en # 5, puis Transsion, Honor et Lenovo/Motorola dans le top 8. Le point fort : l’écart entre les deux premiers et le reste demeure gigantesque — et il structure toute la négociation composants (écrans, mémoire, modules caméra) en amont.

TrendForce projette un retournement net en 2026 : la production mondiale passerait d’environ 1,25 milliard d’unités en 2025 à ~1,135 milliard en 2026, soit une baisse « d’au moins » 10 %, principalement à cause de la flambée des prix mémoire (DRAM/NAND) qui pousse les coûts et rogne l’appétit des consommateurs pour des hausses de prix.

Cette lecture est cohérente avec d’autres prévisions du secteur : Reuters a relayé une estimation IDC évoquant une chute des expéditions en 2026, attribuée au choc des prix mémoire alimenté par la demande IA.

Ce que ça laisse entendre

Apple peut « gagner » l’année en perception et en valeur, tout en étant rattrapé en volume de production par Samsung. Le géant sud-coréen reste une machine industrielle, capable d’absorber des cycles difficiles, même quand la narration médiatique penche vers Apple. 2026 sera une année de tri : quand les coûts montent (mémoire) et que la demande se contracte, les marques les plus solides financièrement et les plus premium ont généralement un avantage relatif.

En clair : 2025 se termine sur un symbole — égalité parfaite à 239,8 millions — mais 2026 s’annonce comme une guerre beaucoup plus sale : celle des coûts, des marges… et des arbitrages de gamme.

Tags : AppleSamsung
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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