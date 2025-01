Accueil » POCO X7 et X7 Pro : Performances et autonomie au rendez-vous pour un prix modeste

POCO a officiellement lancé le POCO X7 Pro, le dernier-né de la série X7. Ce smartphone, qui se distingue par ses caractéristiques haut de gamme et son prix compétitif, est conçu pour séduire les amateurs de technologie et de performance.

Le POCO X7 Pro est équipé d’un écran OLED LTPS de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 3200 nits, assurant une qualité visuelle exceptionnelle. La dalle prend également en charge le HDR10+, Dolby Vision et bénéficie d’une protection Corning Gorilla Glass 7i.

Sous le capot, le téléphone est alimenté par le tout nouveau processeur Dimensity 8400 Ultra de MediaTek gravé en 4 nm, couplé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0. Grâce à cette combinaison, le POCO X7 Pro promet des performances fluides, même pour les applications les plus exigeantes.

Il fonctionne sous Android 15 avec HyperOS 2, qui introduit plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle, telles que AI Notes, AI Recorder, AI Interpreter, et AI Subtitles. De plus, POCO s’engage à fournir 3 ans de mises à jour majeures et 4 ans de correctifs de sécurité.

POCO X7 Pro, design robuste et caméras avancées

Le modèle POCO Yellow arbore une finition en cuir vegan et offre une certification étendue contre la poussière et l’eau (IP66 + IP68 + IP69), le rendant particulièrement durable.

Pour la photographie, le POCO X7 Pro est doté de deux caméras arrière, avec un capteur principal Sony LTY-600 de 50 mégapixels (f/1.5, OIS) et un ultra-grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2). Les amateurs de selfies apprécieront la caméra frontale 20 mégapixels. Le téléphone permet également des enregistrements vidéo en 4K à 60 images par seconde.

Batterie longue durée et charge ultra-rapide

Avec sa batterie de 6 550 mAh, le POCO X7 Pro offre une autonomie exceptionnelle. Il prend en charge la charge rapide de 90 W, capable de recharger entièrement l’appareil en seulement 45 minutes. De plus, POCO garantit une durabilité de 1600 cycles de charge, assurant une longévité de 4 ans pour la batterie.

Prix et disponibilité

Le POCO X7 Pro est disponible en noir, vert et jaune et en trois variantes. La version 8 Go + 256 Go est disponible au prix de 369 €, la version 12 Go + 256 Go est disponible au prix de 399 € et la version 12 Go + 512 Go est disponible au prix de 429 euros. Il y a actuellement plusieurs offres de lancement.

Lancement du POCO X7 : Un smartphone abordable et performant

Outre le modèle Pro, POCO a également présenté son nouveau POCO X7, un smartphone qui combine des caractéristiques haut de gamme avec un prix attractif. Ce modèle marque une nouvelle étape dans la série X, en offrant des améliorations notables en termes d’écran, de performance et de design.

Le POCO X7 est équipé d’un écran OLED incurvé de 6,67 pouces offrant une résolution 1.5K (2 712 × 1 220 pixels). Il supporte un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale impressionnante de 3000 nits, et dispose d’un délai de réponse tactile de 2560 Hz. La technologie PWM à haute fréquence de 1920 Hz assure une expérience visuelle fluide et agréable, même dans des conditions de faible luminosité.

L’écran prend en charge Dolby Vision, HDR10+, et offre une profondeur de couleur de 12 bits, le tout protégé par Corning Gorilla Glass Victus 2, garantissant durabilité et résistance aux chocs.

Performances solides avec MediaTek Dimensity 7300-Ultra

Sous le capot, le téléphone est alimenté par le MediaTek Dimensity 7300-Ultra, un processeur octa-core gravé en 4 nm, accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 2.2. POCO a intégré une solution thermique avancée avec une feuille de graphite de 13 780 mm², ce qui garantit une gestion efficace de la chaleur, même pendant des sessions de jeu prolongées ou des tâches intensives.

Le smartphone fonctionne sous Android 14 avec HyperOS et bénéficie d’un engagement de 3 ans de mises à jour du système d’exploitation et de 4 ans de correctifs de sécurité, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs à long terme.

Système de caméra polyvalent

Le POCO X7 propose un module à trois caméras :

50 mégapixels pour la caméra principale, équipée d’un capteur Sony LYT-600 avec une ouverture f/1.5 et OIS.

8 mégapixels pour l’ultra grand-angle avec un champ de vision de 118°.

2 mégapixels pour les prises macro.

À l’avant, une caméra de 20 mégapixels garantit des selfies nets et des appels vidéo de qualité.

Le téléphone est équipé d’une batterie de 5500 mAh, offrant une excellente autonomie pour une utilisation intensive. Il prend en charge une charge rapide de 45W, permettant une recharge complète en peu de temps.

Le POCO X7 bénéficie d’une construction robuste avec des certifications IP66, IP68 et IP69, le rendant résistant à la poussière, aux éclaboussures et à l’immersion dans l’eau. Il prend en charge la 5G SA/NSA, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4, et dispose de haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos pour une expérience audio immersive.

Prix et disponibilité

Le POCO X7 est disponible en argent, vert et noir et en deux variantes, avec 8 Go + 256 Go au prix de 299 euros, et 12 Go + 512 Go au prix de 349 euros.