Accueil » Poco X8 Pro Max et M8 en approche : Poco annulerait plusieurs modèles clés en 2026

Poco X8 Pro Max et M8 en approche : Poco annulerait plusieurs modèles clés en 2026

Poco X8 Pro Max et M8 en approche : Poco annulerait plusieurs modèles clés en 2026

Après avoir lancé plus tôt que prévu les Poco F8 Pro et Poco F8 Ultra, la marque semble déjà préparer une restructuration en profondeur de son catalogue pour 2026. D’après un nouveau rapport publié par XiaomiTime et basé sur l’analyse du code interne MI, Poco aurait décidé de supprimer plusieurs modèles clés dans certaines de ses gammes les plus populaires.

Une stratégie qui privilégierait des déclinaisons plus haut de gamme… au détriment de modèles intermédiaires historiques.

Poco M8 et X8 : une stratégie 100 % rebranding assumée

Selon les informations révélées, Poco continuerait de s’appuyer fortement sur la stratégie du rebranding de modèles Redmi pour alimenter ses futures gammes M et X.

Les appareils suivants seraient ainsi prévus :

Poco M8 5G : version rebaptisée du Redmi Note 15 5G

Poco M8 Pro 5G : basé sur le Redmi Note 15 Pro+ 5G

Poco X8 Pro : dérivé du Redmi Turbo 5

Poco X8 Pro Max : version internationale attendue du Redmi Turbo 5 Pro Max (encore inédit en Chine)

Sur le papier, rien de surprenant : Poco a toujours capitalisé sur les plateformes Redmi pour proposer des smartphones performants à prix agressif. Mais un détail attire immédiatement l’attention.

Le Poco X8 standard aurait été annulé

Fait notable : le Poco X8 « classique » n’apparaît nulle part dans les bases de données GSMA IMEI, ni dans le code MI analysé. Ce modèle, qui devait initialement être une version renommée du Redmi Note 15 Pro 5G, aurait tout simplement été abandonné.

Une décision lourde de sens. Jusqu’ici, la série X de Poco se déclinait généralement en deux à trois modèles, parfois complétés par une version Neo plus accessible. En 2026, la gamme X8 serait donc réduite à deux appareils seulement : Poco X8 Pro et Poco X8 Pro Max.

Une montée en gamme assumée, qui pourrait laisser sur le carreau les utilisateurs à la recherche d’un modèle X plus abordable.

À noter également : le Poco X8 Pro serait prévu dans une édition spéciale Iron Man, fidèle à la tradition des collaborations marketing spectaculaires de la marque.

Le mystère du Poco F8 : un modèle fantôme ?

Autre information intrigante : selon le rapport, le Poco F8 n’existerait tout simplement pas. Pour rappel, les Redmi K90 et K90 Pro Max, exclusifs à la Chine, auraient déjà donné naissance aux Poco F8 Pro et F8 Ultra sur les marchés internationaux.

Le problème ? Le Poco F8 « standard » était jusqu’ici pressenti comme le seul modèle F8 destiné à l’Inde, un marché clé pour Poco. Si cette version venait réellement à disparaître, cela représenterait un changement stratégique majeur pour la marque dans la région.

Le rapport reste toutefois prudent : aucune preuve définitive ne permet pour l’instant de confirmer l’annulation totale du Poco F8.

Une stratégie plus élitiste pour Poco ?

Si ces informations se confirment, Poco semble vouloir simplifier ses gammes, réduire la fragmentation de son catalogue et concentrer ses efforts sur des modèles plus premium et plus distinctifs.

Une approche qui pourrait renforcer l’image de marque… mais aussi laisser un vide sur le segment milieu de gamme agressif, là où Poco a historiquement bâti son succès.

Reste à voir si Xiaomi compensera cette absence via Redmi, ou si Poco assumera pleinement ce virage plus sélectif dès 2026.