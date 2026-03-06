Accueil » OPPO et MediaTek : L’IA mobile devient 100% locale et hors-ligne au MWC 2026

Au MWC 2026, OPPO et MediaTek ont surtout montré une chose : l’IA mobile ne veut plus être un bouton dans un menu, mais une capacité permanente, rapide, et assez « locale » pour éviter la dépendance au réseau.

Dans la keynote « AI for Life » de MediaTek, OPPO a présenté de nouvelles fonctions IA exécutées directement sur smartphone, tout en levant le voile sur Omni, un modèle « full-modal » embarqué qui ambitionne de comprendre le monde en temps réel.

Du « chip » à l’expérience : la stratégie de OPPO est clairement assumée

Jason Liao, président de l’OPPO Research Institute, résume l’approche : l’IA doit devenir une expérience « perceptible », instantanée et intégrée au quotidien — avec l’on-device compute comme pierre angulaire (latence plus basse, meilleure confidentialité, fonctionnement hors-ligne).

Sur la démo, ce n’est pas un discours abstrait : OPPO s’appuie sur le Dimensity 9500 pour pousser des fonctions où la réactivité et la stabilité comptent plus que l’effet wow.

Deux fonctions IA phares : traduire et « relighter » sans cloud

AI Translate : traduction locale, même sans réseau

OPPO annonce une traduction entièrement on-device, avec +15 % de gain moyen en précision vs des approches « conventionnelles », et surtout une sortie « stable » même en mode hors-ligne ou sous faible signal.

Même logique pour la photo : AI Portrait Glow analyse et reconstruit l’éclairage pour améliorer des portraits en contre-jour ou en faible lumière, sans dépendre du réseau. La promesse est celle d’un rendu naturel, donc moins « beauty filter » et plus correction intelligente.

Omni : la démonstration la plus ambitieuse

OPPO et MediaTek ont aussi dévoilé une preview technologique d’Omni, présenté comme le premier modèle « full-modal » on-device du secteur : il combine voix, vidéo et texte pour interpréter une scène en direct et permettre une interaction type « Q&A » sur ce que l’utilisateur voit.

Ce n’est pas qu’un assistant : c’est une tentative de rapprocher l’IA embarquée d’une perception « située », qui comprend le contexte matériel autour du téléphone.

Démonstrations et écosystème : Find X9 Pro, Reno 15 Pro… et un pont vers Apple

Sur le stand MediaTek, OPPO a mis en scène :

Find X9 Pro : fonctions IA on-device + imagerie téléobjectif (avec mention du téléconvertisseur Hasselblad dans les démos).

Reno 15 Pro : outils d’édition photo IA (effacement/« popout »/flash assisté).

Côté interopérabilité, OPPO pousse aussi « Android Quick Share » compatible transferts vers iOS/iPadOS/macOS (un angle très stratégique, parce qu’il vise directement l’argument « AirDrop »). Le déploiement est annoncé via ColorOS 16.

Le Find X9 Pro a été shortlisté pour le prix « Best Smartphone » des GLOMO Awards au MWC 2026 — une manière pour OPPO de placer sa proposition « performance + imagerie + IA sur le dispositif » dans le même récit que les leaders du marché.

Déploiement : ColorOS 16 dès mars pour la série Find X9

OPPO indique que AI Translate, AI Portrait Glow (et les évolutions de partage cross-platform) doivent arriver sur la série Find X9 via la mise à jour ColorOS 16, avec un début de rollout à partir de mars.

La bataille se déplace vers l’IA fiable, pas l’IA spectaculaire

Ce que révèle ce duo OPPO × MediaTek, c’est un changement de métrique. L’IA mobile ne se juge plus seulement à « ce qu’elle sait faire », mais à la probabilité qu’elle marche toujours : sans réseau, en déplacement, dans une lumière pourrie, avec une latence acceptable. C’est exactement là que l’on-device est le plus crédible — et où MediaTek, avec Dimensity 9500, cherche à devenir un acteur clé face à Qualcomm.

Dans la pratique, OPPO vend un futur où l’IA devient une couche de l’OS : traduire, améliorer, comprendre — immédiatement, sans vous demander si vous captez la 5G. Et à MWC 2026, c’est peut-être la définition la plus réaliste de « l’IA pour la vie ».