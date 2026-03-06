Project Helix : Microsoft prépare une console Xbox capable de lire les jeux PC

Microsoft vient de lâcher un indice majeur sur sa prochaine génération de console : elle s’appelle (pour l’instant) Project Helix, et elle est conçue pour lire à la fois les jeux Xbox et les jeux PC.

L’information a été confirmée par Asha Sharma, nouvelle EVP et CEO de Microsoft Gaming, dans un post publié sur X, repris ensuite par les canaux officiels Xbox. Le plus intéressant, ce n’est pas le nom — c’est ce qu’il révèle : Xbox assume désormais une trajectoire où la console devient un PC « curaté », plutôt qu’une boîte fermée.

Une phrase, un virage : « Jouez à vos jeux Xbox et PC »

La formule de Sharma est directe : Project Helix « leader en matière de performance » et « jouez à vos jeux Xbox et PC ». C’est la confirmation la plus explicite à ce jour de la stratégie « hybride console/PC » que Microsoft laissait déjà entrevoir depuis plusieurs mois.

Et, le timing est tout sauf un hasard : Sharma dit vouloir en parler davantage avec partenaires et studios lors de son premier GDC, la semaine prochaine.

Un retour au hardware… sans renier Xbox Everywhere

Le teasing Project Helix s’inscrit dans un message plus large : dans son mémo de prise de fonctions, Sharma promet « un engagement renouvelé envers Xbox, à commencer par la console » — tout en reconnaissant que le jeu « vit » désormais sur plusieurs appareils (PC, mobile, cloud).

C’est une manière de réconcilier deux forces contradictoires qui tiraient la marque : d’un côté, l’ouverture (PC, cloud, sorties multiplateformes), de l’autre, le besoin d’une console désirable — donc d’un matériel qui donne une raison de rester « dans » Xbox.

Microsoft a déjà une scène prête : à la GDC (Festival of Gaming), Jason Ronald (VP Next Generation) animera une session intitulée « Building for the Future with Xbox » le mercredi 11 mars. Autrement dit, si Microsoft devait préciser son plan (compatibilité, modèle économique, outils dev), c’est exactement le bon endroit.

2027 ? AMD laisse entendre une fenêtre, sans date ferme

Aucune date de sortie n’est annoncée. En revanche, AMD a récemment suggéré qu’il serait prêt à supporter un lancement en 2027 via ses puces semi-custom — un indice crédible, mais pas une confirmation de calendrier côté Microsoft.

Project Helix raconte une ambition claire : re-simplifier Xbox en l’alignant sur l’évidence du marché — le PC est devenu la plateforme pivot du jeu moderne, et Microsoft possède Windows.

Mais, la promesse « jeux Xbox et PC » soulève immédiatement les questions qui feront la différence entre un coup de génie et un slogan :

Quelle compatibilité PC ? Une sélection « organisé », ou un accès large (type store PC) ?

Quelle friction ? Installer, patcher, gérer drivers… ou une expérience console avec la richesse du PC ?

Quel écosystème ? Microsoft Store/Xbox PC, partenariats, et — peut-être — des ponts vers d’autres catalogues (à ce stade, pure spéculation).

Si Microsoft réussit, le Prject Helix pourrait être la première console qui rend le PC « simple » sans le dénaturer. Si elle échoue, elle risque de brouiller l’identité Xbox — exactement ce que la direction semble vouloir éviter.