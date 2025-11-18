Accueil » OPPO officialise les Reno 15 et Reno 15 Pro : 200 mégapixels et batterie 6 200 mah

OPPO officialise les Reno 15 et Reno 15 Pro : 200 mégapixels et batterie 6 200 mah

OPPO officialise les Reno 15 et Reno 15 Pro : 200 mégapixels et batterie 6 200 mah

OPPO a officiellement levé le voile sur les Reno 15 et Reno 15 Pro, deux nouveaux modèles qui viennent renforcer l’une de ses gammes les plus populaires. Bien qu’ils partagent une majorité de caractéristiques, quelques différences placent le modèle Pro légèrement au-dessus.

Voici tout ce qu’il faut retenir de la série Reno 15.

Reno 15 : Un design premium et une finition retravaillée

Les Reno 15 adoptent un dos plat et un cadre métallique, avec un module photo circulaire rappelant l’iPhone 16 Pro. OPPO mise sur une nouvelle technique de lithographie holographique, qui donne des reflets changeants et des motifs lumineux sur le verre arrière.

Le Reno 15 Pro n’existe qu’en version holographique, tandis que le Reno 15 standard propose des finitions Starlight et Aurora Blue, cette dernière étant la plus fine (7,65 mm) mais aussi la plus lourde (205 g). Les autres variantes montent à 7,99 mm pour un poids allégé à 188 g.

La robustesse fait aussi partie de la formule : les deux modèles profitent d’une certification IP66 + IP68 + IP69, ce qui garantit une excellente résistance à l’eau, à la poussière et aux projections haute pression.

Des écrans 1.5K lumineux et fluides

Le Reno 15 embarque un écran OLED plat de 6,32 pouces en résolution 1.5K, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité pouvant atteindre 3 600 nits, un échantillonnage tactile à 240 Hz et une protection Crystal Shield Glass. OPPO le classe dans la catégorie des « compacts ».

Le Reno 15 Pro est plus grand avec une dalle OLED de 6,78 pouces. Il conserve la même résolution et le même taux de rafraîchissement, mais adopte une fréquence variable de 1 à 120 Hz, plus économe en énergie, ainsi qu’un PWM dimming moins élevé (2160 Hz contre 3840 Hz sur le modèle standard).

Un SoC MediaTek et des batteries géantes

Sous le capot, OPPO utilise dans les deux cas le nouveau Dimensity 8450, accompagné jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 3.1. Malgré leur finesse, les Reno 15 intègrent des batteries nettement plus grandes que la moyenne.

Le Reno 15 est alimenté par une cellule de 6 200 mAh avec une charge filaire de 80 W. Le Reno 15 Pro pousse le concept encore plus loin avec 6 500 mAh, toujours en 80 W, mais ajoute la charge sans fil 50 W, un atout rare dans cette gamme de prix. Les deux smartphones offrent en plus des haut-parleurs stéréo, un lecteur d’empreintes sous l’écran, un capteur infrarouge, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.4 et ColorOS 16 basé sur Android 16.

Une configuration photo très ambitieuse

OPPO mise clairement sur la photo en intégrant un impressionnant capteur principal de 200 mégapixels, stabilisé optiquement et doté d’un large capteur 1/1,56 pouce. Ce module est accompagné d’un ultra-grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscope de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x et l’OIS.

Les deux smartphones filment en 4K à 60 images par seconde, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière.

La caméra frontale de 50 mégapixels assure des selfies très détaillés.

Tarifs et disponibilité

La gamme Reno 15 est proposée dans plusieurs configurations mémoire. En Chine, les prix débutent à 2 999 yuans (environ 365 euros) pour le Reno 15 en 12/256 Go, tandis que le Reno 15 Pro démarre à 3 699 yuans (environ 450 euros).

La commercialisation débutera le 21 novembre 2025 en Chine.