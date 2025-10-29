Accueil » OPPO Find X9 Pro vs Honor Magic 8 Pro : le duel des flagships android les plus audacieux

Alors que l’innovation mobile atteint de nouveaux sommets, le face-à-face entre le OPPO Find X9 Pro et le Honor Magic 8 Pro incarne à merveille la bataille du très haut de gamme.

Ces deux modèles redéfinissent les standards en matière de performances, de photo et de design, tout en illustrant deux visions distinctes de « l’innovation ultime » dans un marché plus compétitif que jamais.

1. Design et écran

Prise en main

Les deux smartphones misent sur une fabrication premium, mais avec des approches opposées.

OPPO privilégie une esthétique minimaliste et épurée, avec un châssis en aluminium et un dos en verre Gorilla Glass d’une fluidité parfaite.

Honor, de son côté, adopte une allure plus futuriste et robuste, protégée par du Giant Rhino Glass.

Tous deux bénéficient d’une certification IP68/IP69, les rendant résistants à la poussière, à l’immersion et même aux jets d’eau sous pression.

En main, le Find X9 Pro paraît plus dense et massif, tandis que le Magic 8 Pro offre une meilleure ergonomie grâce à un cadre plus étroit.

Verdict : OPPO l’emporte sur l’élégance et la finition, et Honor sur la praticité et la solidité.

Qualité d’affichage

OPPO Find X9 Pro: écran LTPO AMOLED 1,5K, 1 milliard de couleurs, Dolby Vision, HDR10+, et luminosité de 3 600 nits.

Honor Magic 8 Pro : dalle AMOLED HDR Vivid avec 6000 nits de luminosité maximale et fréquence PWM de 4 320 Hz pour un confort visuel exceptionnel.

Honor mise sur une colorimétrie naturelle et chaleureuse, tandis que OPPO privilégie des noirs profonds et un contraste cinématographique idéal pour les contenus HDR.

Verdict : Honor domine en luminosité et confort visuel, parfait pour les usages extérieurs ou prolongés, tandis que OPPO reste imbattable pour la richesse des couleurs et l’expérience multimédia Dolby Vision.

2. Performances et autonomie

Puissance brute

OPPO Find X9 Pro : processeur MediaTek Dimensity 9500 (3 nm).

Honor Magic 8 Pro : Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm à ce jour.

Le Snapdragon assure meilleur contrôle thermique et performances soutenues sur le long terme, notamment en jeu ou en calcul IA.

Verdict : Honor l’emporte pour la puissance pure et la constance, OPPO reste légèrement plus économe en énergie.

Batterie et recharge

OPPO Find X9 Pro: batterie 7 500 mAh, recharge 80W filaire/50W sans fil/10W inversée.

Honor Magic 8 Pro : batterie 7 200 mAh (6,270 mAh en Europe), mais recharge 120W filaire/80W sans fil.

OPPO offre une meilleure autonomie globale, mais Honor surpasse tout le monde en vitesse de charge, capable de regagner 50 % en une quinzaine de minutes.

Verdict : OPPO gagne en endurance, Honor rafle la victoire en rapidité et polyvalence.

3. Appareil photo

Capteurs principaux

Les deux proposent un trio de 50 mégapixels + 50 mégapixels + 200 mégapixels, mais leur philosophie diverge.

OPPO, avec Hasselblad, privilégie la fidélité des couleurs et la précision tonale. Honor opte pour des capteurs plus grands et une excellente performance en basse lumière.

En zoom, le Magic 8 Pro (3,7x optique) est légèrement supérieur, tandis que OPPO garde l’avantage sur le rendu colorimétrique et la vidéo en Dolby Vision 4K 120 fps.

Verdict : Honor excelle en zoom et en faible luminosité, OPPO reste la référence pour les couleurs et la vidéo cinéma.

Caméra frontale

OPPO opté pour un capteur de 50 mégapixels avec stabilisation gyro-EIS et enregistrement 4K.

Honor intègre quant à elle un capteur de 50 mégapixels avec un capteur TOF 3D, pour une meilleure reconnaissance faciale et un bokeh plus naturel.

Verdict : Honor gagne en fonctionnalités (Face ID, profondeur 3D), pendant que OPPO privilégie la netteté et la fidélité des tons.

4. Prix et support logiciel

Le OPPO Find X9 Pro arrive au prix de 1 299 euros, tandis que le Honor Magic 8 Pro est vendu 850 dollars. Honor offre 7 mises à jour Android majeures (contre 5 chez OPPO) ainsi qu’un matériel plus puissant et une charge plus rapide.

OPPO, lui, séduit par son design raffiné, sa batterie plus endurante et son partenariat Hasselblad.

Verdict : Honor pour la longévité et la puissance, OPPO pour le rapport qualité-prix et l’élégance.

5. Conclusion

Les deux smartphones incarnent l’excellence de leur marque respective. Le OPPO Find X9 Pro séduit par son raffinement, son autonomie et son équilibre global, avec des atouts comme le lecteur d’empreintes ultrasonique et la connectivité satellite (sur la version 1 To).

Le Honor Magic 8 Pro brille par sa vision tournée vers l’avenir, son affichage record à 6000 nits, son Face ID 3D, et sa recharge 120W ultra-rapide.

