Accueil » OnePlus 16 : Un capteur de 200 mégapixels et un périscope pour enfin dominer la photo ?

OnePlus 16 : Un capteur de 200 mégapixels et un périscope pour enfin dominer la photo ?

OnePlus 16 : Un capteur de 200 mégapixels et un périscope pour enfin dominer la photo ?

Après les critiques essuyées par le OnePlus 15 sur la partie photo, la marque semble préparer une riposte plus nette avec le OnePlus 16, attendu en Chine à l’automne 2026. Et c’est du côté de OPPO — maison sœur — que le puzzle se met en place : une nouvelle fuite détaillant le module caméra du Find N6 donne un aperçu très crédible de ce que OnePlus pourrait « hériter » l’an prochain.

La fuite Find N6 : un trio de 200 mégapixels + 50 mégapixels + 50 mégapixels (avec périscope)

Selon les informations relayées ces derniers jours, le Find N6 embarquerait :

un capteur principal 200 mégapixels Samsung ISOCELL HP5 (f/1.8) avec OIS,

un ultra grand-angle 50 mégapixels Samsung JN5 (f/2.0),

un téléobjectif périscopique 50 mégapixels Samsung JN5 (f/2.7) avec OIS.

Cette configuration a un parfum de stratégie OPPO/OnePlus déjà vue : mutualiser des briques hardware haut de gamme, puis différencier l’expérience via l’optique, le calibrage, et surtout le traitement logiciel.

Pourquoi ça sent bon pour le OnePlus 16 ?

Dès fin 2025, plusieurs sources rapportaient que le OnePlus 16 pourrait reprendre tout ou partie du « package photo » du Find N6, précisément pour corriger la perception « caméras décevantes » du OnePlus 15.

Avec un 200 mégapixels HP5 en capteur principal, OnePlus gagnerait immédiatement un levier marketing (résolution, recadrage, zoom hybride), mais l’intérêt réel se jouera ailleurs : qualité en basse lumière, plage dynamique, cohérence des couleurs, et surtout constance vidéo.

Bien sûr, et comme le mentionne tout le temps, un capteur de 200 mégapixels ne garantit pas une photo « Ultra-level » à lui seul. Tout dépend de la taille effective du capteur, de l’optique, de la stabilisation, et du pipeline logiciel (HDR, débruitage, netteté, teintes de peau).

Mais sur un flagship OnePlus, ce type de capteur peut enfin relever le plafond, surtout si la marque assume un profil « performance-first » tout en arrêtant de traiter la photo comme un poste secondaire. Et le périscope de 50 mégapixels serait un vrai marqueur : c’est souvent là que les flagships se distinguent, parce que la « photo de loin » ne pardonne pas.

Le reste du OnePlus 16 : un monstre de perf (et potentiellement d’autonomie)

Les fuites continuent de peindre un smartphone très agressif sur le hardware : une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 (nomenclature encore sujette à variations selon les sources), une batterie qui pourrait grimper jusqu’à 9 000 mAh dans certains scénarios de rumeurs, et surtout un écran OLED 200/240 Hz en 1,5K avec bordures ultra fines (moins de 1 mm évoqué).

L’idée serait claire : faire du OnePlus 16 une machine « ultra fluide » et endurante, sans sacrifier la photo cette fois. Mais prudence : à ce niveau de spéculation (surtout sur la batterie et le taux de rafraîchissement extrême), OnePlus peut encore arbitrer pour des raisons thermiques, d’autonomie réelle, ou de coûts.