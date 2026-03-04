Accueil » Find Hub : Comment le nouveau partage de localisation va sauver vos vacances

Il y a deux types de voyageurs : ceux qui ont déjà regardé un carrousel vide tourner pendant 20 minutes, et ceux qui mentent. Jusqu’ici, un traqueur Bluetooth (ou UWB) vous donnait surtout une vérité personnelle — « je vois ma valise, elle n’est pas là » —, mais pas un moyen officiel d’accélérer la récupération côté compagnie.

Avec la nouvelle fonction « Share item location » de Find Hub, Google essaie précisément de combler ce trou : créer un lien de localisation sécurisé que vous pouvez transmettre à l’aéroport/à la compagnie, pour qu’ils aient eux aussi la même info exploitable.

Ce que Google ajoute concrètement dans Find Hub

Find Hub permet désormais de générer une URL unique qui affiche la localisation live d’un tag compatible (ou d’un accessoire réseau Find Hub). Vous la partagez à la compagnie (via un formulaire de bagage retardé, app, ou site), et les équipes bagages peuvent consulter la position au lieu de travailler « à l’aveugle ».

Google insiste sur trois garde-fous importants :

vous pouvez arrêter le partage à tout moment ;

le lien expire automatiquement après 7 jours ;

le partage est désactivé dès que le téléphone détecte que l’objet est revenu avec vous (pour éviter qu’un agent puisse « continuer à voir » votre bagage une fois récupéré).

Comment l’utiliser (la version simple, sans friction) ?

Ouvrez Find Hub et sélectionnez l’objet/le tag associé au bagage. Cliquez sur « Partager l’emplacement de l’article » pour générer le lien. Copiez/collez l’URL dans le dossier bagage de la compagnie (app ou site) ou dans le formulaire du service bagages.

Les compagnies qui suivent déjà (et pourquoi c’est crucial)

Google annonce une première vague de compagnies compatibles. Elle cite notamment : AJet, Air India, China Airlines, Saudia, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines et le Lufthansa Group (Lufthansa, Austrian, Brussels, SWISS). D’autres, comme Qantas, sont annoncées « à venir ».

Ce détail change tout : ce n’est pas une fonctionnalité « dans la bulle Android ». C’est un mécanisme qui n’a de valeur que si les process des compagnies l’acceptent.

Le vrai nerf de la guerre : intégrer Find Hub aux systèmes bagages des aéroports

Autre annonce clé : l’intégration avec les plateformes de traçage bagages utilisées par l’industrie. Skift rapporte que le partage de localisation Find Hub est en cours d’intégration dans WorldTracer (SITA) et NetTracer (Reunitus) — deux systèmes largement utilisés pour gérer les dossiers de bagages retardés.

Autrement dit, Google ne veut pas que votre lien reste un « indice » dans un e-mail. Il veut qu’il puisse s’insérer dans le flux opérationnel des équipes qui traitent les valises.

Et maintenant, la cerise : des valises avec Find Hub intégré

Google mentionne un partenariat avec Samsonite pour intégrer Find Hub dans de futurs modèles.

Et côté marques, certaines valises commencent déjà à intégrer un dispositif traçable compatible Apple Find My et Google Find Hub, comme le système CaseSafe de July.

C’est la trajectoire la plus intéressante : moins d’accessoires à acheter, plus de traçabilité « native ».

Pourquoi c’est un tournant pour Android (et une réponse directe à Apple)

Apple a ouvert la voie avec « Share Item Location » dans Find My pour les AirTag et accessoires compatibles, pensé précisément pour les compagnies aériennes.

Google riposte avec une approche très similaire, mais avec un angle « industrie » agressif (partenariats compagnies + systèmes bagages + intégrations fabricants).

Au fond, ce que Google tente ici n’est pas de mieux « vous informer » — c’est de réduire la zone grise entre votre preuve et leur procédure. Et pour les voyageurs, c’est exactement ce qui manquait depuis des années.