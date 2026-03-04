Accueil » Fuite des Galaxy A37 et A57 : Une hausse de prix massive attendue en Europe

Fuite des Galaxy A37 et A57 : Une hausse de prix massive attendue en Europe

Fuite des Galaxy A37 et A57 : Une hausse de prix massive attendue en Europe

On savait que 2026 serait l’année des hausses — et pas seulement sur l’ultra-premium. Après avoir augmenté les prix des Galaxy S26 et S26+ tout en épargnant le Galaxy S26 Ultra, Samsung pourrait désormais toucher un territoire plus sensible : le milieu de gamme, celui que l’on achète justement pour éviter l’addition des flagships.

Une fuite relayée par le leaker Sudhanshu Ambhore évoque des hausses de 15 à 20 % sur les futurs Galaxy A37 et Galaxy A57 en Europe.

Galaxy A37 et A57 : Des prix européens en hausse… et des paliers qui piquent

Selon les informations partagées (via une capture supposément issue d’un listing revendeur), le Galaxy A37 serait décliné en 6 Go/128 Go à 439 €, et 8 Go/256 Go à 539 €. À titre de comparaison, le Galaxy A36 avait été lancé en Europe à 379 € (128 Go) et 449 € (256 Go).

On parle donc d’un saut de +60 € sur l’entrée de gamme (≈ +16 %) et de +90 € sur le modèle haut (≈ +20 %).

Même trajectoire côté Galaxy A57 : le modèle 8 Go/128 Go arriverait à 539 €, et le 8 Go/256 Go à 609 €. Là encore, le Galaxy A56 était positionné à 479 € (128 Go) et 529 € (256 Go). Soit +60 € sur chaque palier (≈ +12,5 % et +11,3 % respectivement).

Ce qui rend la question plus brûlante, c’est le contexte concurrentiel évoqué autour de ces A-series : iPhone 17e, Pixel 10a et Nothing Phone (4a) occupent précisément ce segment psychologique « 500–700 euros ».

Pourquoi les « petits » augmenteraient plus que les « gros »

Le scénario a une logique industrielle assez froide : sur l’entrée et le milieu de gamme, la marge est plus fine, donc les chocs de coût se voient plus vite. Et 2026 ressemble à une année de tensions sur certains composants — en particulier la mémoire.

Nous connaissons tous la pression sur la RAM qui pèse sur les coûts de production et, mécaniquement, sur les prix. Autrement dit, l’optimisation ne suffit plus toujours. Quand les composants montent, soit on rogne les caractéristiques, soit on monte le prix — et Samsung pourrait choisir la deuxième option… surtout si l’IA et la longévité logicielle deviennent des arguments « premium » même sur l’A-series.

Ce que ça change, concrètement, pour Samsung

Si ces prix se confirment, Samsung prend un risque calculé : repositionner le Galaxy A5x/A3x un cran au-dessus, en espérant que l’image de marque, One UI, l’écosystème et la promesse de support suffisent à justifier la hausse.

Mais à 539 €, on entre dans une zone où l’utilisateur commence à comparer « à la dure » : promos de flagships d’ancienne génération, Pixel en baisse, iPhone d’entrée de gamme, et challengers agressifs comme Nothing. La gamme A n’a pas le droit à l’erreur : une hausse de prix sans saut visible (photo, perfs, charge, écran, IA utile) se paie cash — en parts de marché.