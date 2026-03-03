MWC 2026 : Nothing dévoile les couleurs du Phone (4a) mais cache ses spécifications

Nothing rejoue sa partition préférée : l’esthétique d’abord, les specs ensuite. Au MWC 2026, la marque a officiellement montré l’ensemble des coloris du très attendu Phone (4a) — Noir, Blanc, Bleu et Rose — sans lâcher le moindre chiffre sur la fiche technique.

Une stratégie qui entretient le mystère… mais qui arrive au pire moment : une grosse fuite a déjà posé la plupart des cartes sur la table, à quelques heures de la présentation officielle annoncée pour le 5 mars.

Teaser officiel : le Phone (4a) veut être « fun », pas seulement « pas cher »

Dans ses visuels, Nothing insiste sur l’idée d’un smartphone abordable expressif, presque pop : le rose et le bleu ont ce côté « teinté » qui accentue la signature semi-transparente de la marque, pendant que le noir et le blanc restent les valeurs sûres. Rien sur le prix, rien sur le processeur : uniquement le design, comme si le produit devait se vendre d’abord à l’œil.

Ce n’est pas anodin : Nothing a toujours construit ses lancements comme une campagne de mode. Et à en croire les reportages sur place, la marque soigne même une nouvelle évolution de son langage lumineux (Glyph/barre de LEDs), sans encore entrer dans les détails.

La fuite : Snapdragon 7 s Gen 4, triple caméra, et un zoom optique qui grimpe

Pendant que Nothing joue l’ellipse, les fuites remplissent les blancs. Selon les informations rapportées par plusieurs médias, le Phone (4a) pourrait embarquer un Snapdragon 7 s Gen 4 et proposer des configurations allant jusqu’à 12 Go/256 Go, avec un prix en Inde évoqué autour de ₹31 999 (~ 300 €) pour la version 8/128 Go.

Côté photo, la rumeur parle d’un triple module qui conserverait l’esprit de la génération précédente, mais avec un téléobjectif qui passerait à 3,5×. De quoi repositionner le Phone (4a) : moins « simple milieu de gamme », plus « photo polyvalente » — un terrain où Nothing a souvent été jugé prometteur, mais inconstant.

Et comme toujours, prudence : certaines fuites ne s’accordent pas parfaitement sur la puce exacte ou les détails capteurs selon les variantes et marchés. À ce stade, c’est le lot d’un lancement orchestré au compte-gouttes.

Le « Phone (4a) Pro » en embuscade : plus cher, plus clivant

La même vague de rumeurs évoque déjà un Phone (4a) Pro, qui démarrerait aux alentours de ₹40 000 (~ 375 euros), avec un design qualifié de « très polarisant ». Autrement dit : Nothing pourrait réserver sa prise de risque esthétique à la version Pro — et garder le 4a « standard » plus consensuel pour le volume.

Pourquoi ce teasing est (aussi) un message au marché ?

Nothing n’essaie pas seulement de lancer un smartphone abordable. La marque tente de préserver son statut : celle qui rend le milieu de gamme désirable, au moment où beaucoup de modèles se ressemblent.

Les couleurs sont un outil de différenciation immédiat : elles déplacent la conversation de la fiche technique vers l’identité. Le couple Snapdragon 7 s Gen 4 + zoom 3,5× (si confirmé) viserait une montée en gamme sans basculer dans le premium — le sweet spot typique de Nothing. Et la rumeur de prix en Europe (plus élevé que la génération précédente) alimente déjà la question centrale : Nothing peut-il rester « cool » si l’addition grimpe ?

Rendez-vous le 5 mars : ce lancement devra répondre à une attente simple. Pas « un nouveau Nothing », mais un vrai best-seller.