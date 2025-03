Samsung dévoile les Galaxy A56, A36, A26 : le milieu de gamme passe à la vitesse supérieure

Si les smartphones haut de gamme de Samsung attirent souvent toute l’attention, ce sont ses modèles milieu de gamme et d’entrée de gamme qui intéressent le plus grand nombre. Les nouveaux Galaxy A56 5G, A36 5G et A26 5G, fraîchement annoncés, viennent enrichir cette offre de milieu/entrée de gamme avec des améliorations significatives en termes d’affichage, de performances et de longévité logicielle.

« La nouvelle série Galaxy A marque une étape importante pour notre vision de l’IA pour tous en ouvrant les portes d’expériences mobiles incroyables à encore plus de personnes », a déclaréTM Roh, président et directeur de la division de Mobile eXperience (MX) chez Samsung Electronics. « Nous sommes ravis de lever les barrières à la créativité sur la série Galaxy A grâce à de nouvelles fonctionnalités impressionnantes, le tout en garantissant une expérience mobile sécurisée, fiable et ludique ».

Après avoir lancé le Galaxy A16 5G, Samsung poursuit son offensive sur le marché des smartphones abordables avec ces trois nouveaux modèles qui, bien que plus chers que le Galaxy A16, représentent sans doute les meilleures options de la gamme Galaxy A actuelle. Ils partagent tous un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un élément qui garantit une excellente fluidité pour cette gamme de prix.

Côté photo, les trois modèles embarquent un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8, l’autofocus (AF) et la stabilisation optique de l’image (OIS), garantissant des clichés nets même en basse lumière. Cependant, ils se différencient au niveau des capteurs secondaires.

Le Galaxy A56 5G bénéficie d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) et d’un capteur macro de 5 mégapixels (f/2.4). Le Galaxy A36 5G et le Galaxy A26 5G doivent se contenter d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2.2) et d’un capteur macro de 2 mégapixels (f/2.4). À l’avant, les A56 5G et A36 5G proposent une caméra frontale de 12 mégapixels, tandis que le A26 5G monte à 13 mégapixels, même si un plus grand nombre de mégapixels ne garantit pas nécessairement une meilleure qualité d’image.

Galaxy A56, A36, A26 : Des performances et une autonomie solides

Tous les modèles offrent une capacité de stockage de base de 128 Go, ce qui est une excellente nouvelle pour des smartphones abordables, où des options inférieures à 128 Go deviennent rapidement insuffisantes. Le Galaxy A56 5G embarque 8 Go de RAM, tandis que les A36 5G et A26 5G disposent de 6 Go de RAM.

L’autonomie ne devrait pas poser de problème, puisque chaque téléphone est équipé d’une batterie de 5000 mAh, promettant une endurance confortable pour une utilisation quotidienne. De plus, les Galaxy A56 5G et A36 5G supportent une charge rapide de 45W, tandis que l’A26 5G se limite à 25W.

Tous les modèles bénéficient d’une certification IP67, ce qui signifie qu’ils sont résistants à l’eau et à la poussière, capables de supporter une immersion jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. C’est une caractéristique rarement présente sur des smartphones à ce prix, et qui renforce leur attrait pour les utilisateurs soucieux de la durabilité.

Une longévité logicielle exceptionnelle

Les Galaxy A56, A36 et A26 tournent sous Android 15 avec l’interface One UI 7. Samsung frappe fort en promettant 6 générations de mises à jour Android et 6 ans de mises à jour de sécurité. Cela signifie que ces smartphones, lancés avec Android 15, recevront des mises à jour jusqu’à Android 21 en 2031.

C’est une politique impressionnante pour des smartphones de cette gamme, surtout pour les utilisateurs qui gardent leur appareil plusieurs années. Les smartphones abordables sont souvent achetés par un public qui ne renouvelle pas fréquemment ses appareils, comme les personnes âgées ou les utilisateurs soucieux de leur budget. Avec cette promesse logicielle, Samsung offre une alternative crédible et durable à des modèles plus coûteux.

Prix et disponibilité des Galaxy A56, A36, A26

Le Galaxy A56 5G est disponible en Graphite, Gris, Vert sauge et Rose. Le Galaxy A36 5G est disponible en Noir, Lime, Blanc et Lavande. Le Galaxy A26 5G est disponible en Noir, Blanc et Vert d’eau.

Le Galaxy A56 5G sera proposé à 499 euros, tandis que le Galaxy A36 5G coûtera 399 euros et le Galaxy A26 5G sera vendu à 319 euros.

Un excellent rapport qualité-prix pour les budgets serrés

Avec ces nouveaux modèles, Samsung propose une alternative solide et bien équipée aux smartphones haut de gamme. Les améliorations en photo, les performances accrues et la durée de vie logicielle prolongée en font des choix idéaux pour ceux qui recherchent un smartphone fiable à prix abordable.

Le Galaxy A56 5G est le plus complet des trois, avec un meilleur module photo ultra grand-angle, une finition premium et des performances supérieures. Le Galaxy A36 5G constitue un excellent compromis entre prix et performances, tandis que le Galaxy A26 5G se distingue par son prix attractif et son écran AMOLED 120 Hz.

Avec six ans de mises à jour logicielles et une résistance à l’eau, Samsung impose un nouveau standard sur le marché des smartphones abordables. Restez connectés pour nos premiers tests et comparatifs dès leur sortie !