Google Pixel 10a officiel : Prix maintenu, écran 3 000 nits et Satellite SOS

Le Pixel A, c’est la promesse la plus constante du marché Android : un téléphone « raisonnable » qui photographie comme un grand, et qui vieillit mieux que la plupart de ses rivaux. Avec le Pixel 10a, Google ne révolutionne pas sa recette — il la polit, l’éclaire, et l’outille davantage avec Gemini.

Précommandes ouvertes dès aujourd’hui, sortie fixée au 5 mars 2026, pour un prix inchangé à 549 euros.

Un design familier, mais un détail qui change tout : caméra affleurante

Visuellement, le Pixel 10a reste dans la continuité des récents Pixel : lignes nettes, dos épuré. La nouveauté la plus « usage » est ailleurs : le module photo devient affleurant, ce qui met fin au petit balancement sur une table quand on tape un message. Plusieurs prises en main soulignent ce raffinement discret mais très concret.

Google garde la bonne diagonale 6,3 » (pOLED 1080p) avec 120 Hz adaptatif, et fait deux upgrades utiles : Gorilla Glass 7i à la place de Gorilla Glass 3, et une luminosité en hausse, annoncée jusqu’à 3 000 nits (et 2 000 nits en HDR selon certaines fiches).

Sur un « a », c’est exactement le genre de progrès qui se ressent tous les jours : lisibilité dehors, résistance au sac, à la poche, au quotidien.

Photo : la même base solide, plus d’intelligence à la prise de vue

Côté capteurs, Google reste sur un duo simple et éprouvé :

48 mégapixels principal (avec stabilisation annoncée),

13 mégapixels ultra grand-angle,

13 mégapixels à l’avant.

La différence se joue surtout sur les features :

Meilleure prise (nouveau sur A-series) pour sélectionner/combiner automatiquement les meilleures expressions sur une rafale ;

Camera Coach, une aide à la composition et à l’éclairage pilotée par Gemini.

Autrement dit, Google veut que la « bonne photo Pixel » arrive plus souvent, même quand vous ne prenez pas le temps de la préparer.

Sécurité et longévité : Satellite SOS + 7 ans de mises à jour

Le Pixel 10a récupère aussi une brique qui compte en mobilité : Satellite SOS, pour contacter les secours hors couverture cellulaire. Et comme sur les Pixel modernes, Google promet 7 ans de mises à jour (OS, sécurité, Pixel Drops), avec Android 16 au lancement.

Pas de Tensor G5 ici : le Pixel 10a conserve le Tensor G4, avec 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. C’est un arbitrage assumé : l’A-series privilégie le « bon partout » (photo/IA/support) plutôt que la course au benchmark.

Prix et disponibilité

Le Pixel 10a arrive au prix de 549 euros pour 128 Go de stockage, et 649 euros pour 256 Go de stockage. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, avec une disponible pour le 5 mars 2026. Il est vendu dans les coloris Lavande, Rouge framboise, Brume et Noir volcanique.