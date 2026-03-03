Accueil » OnePlus 15T : Le compact qui veut humilier l’iPhone 17 Pro avec ses bordures de 1,15 mm

OnePlus s’apprête à relancer une vieille obsession du marché : un smartphone compact, mais vraiment haut de gamme. Avant son lancement annoncé en Chine « ce mois-ci », Li Jie (président de OnePlus China) a publié une photo réelle du OnePlus 15T placé à côté d’un iPhone 17 Pro, avec un message limpide : les bordures seraient les plus fines sur un compact, autour de « 1.xx mm » (sans chiffre exact).

Le teasing : la guerre des bordures, version 2026

Sur l’image partagée, OnePlus ne vend pas une puce ou un capteur : il vend un ressenti. Un écran qui « débordera » visuellement davantage sur les côtés, avec un encadrement minimaliste que la marque attribue à un nouveau système de packaging au niveau des puces et à des technologies maison de « screen packaging ».

La comparaison avec l’iPhone 17 Pro sert surtout de repère culturel. Le chiffre de 1,44 mm pour les bordures de l’iPhone circule dans des fuites et posts (pas une mesure officielle d’Apple dans ce contexte), ce qui rend l’affirmation « on fait mieux » difficile à vérifier avant tests indépendants.

Au-delà du design, OnePlus a aussi commencé à verrouiller deux points clés : présence d’un téléobjectif périscopique, et une autonomie en hausse (OnePlus parle d’un vrai bond). C’est important, parce que le compact moderne souffre souvent du même dilemme : agréable en main, mais moins polyvalent en photo (zoom) et moins endurant.

La fiche technique « probable » : un mini monstre (avec un gros astérisque)

Les rumeurs les plus insistantes convergent vers une formule très agressive pour un « petit » appareil :

Écran OLED 6,32 pouces en 1,5K avec 165 Hz et capteur d’empreintes ultrasonique.

Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Batterie annoncée autour de 7 000 à 7 500 mAh, avec 100 W filaire et 50 W sans-fil.

Photo : un capteur principal 50 mégapixels (Sony IMX906 évoqué) + périscope 50 mégapixels (Samsung JN5, zoom ~ 3,5×), et — choix surprenant — pas d’ultra grand-angle selon plusieurs fuites.

Châssis IP68/IP69 et présence d’une « Plus Key » (bouton additionnel), toujours côté rumeurs.

Si OnePlus supprime vraiment l’ultra-grand-angle, c’est un pari. Certains utilisateurs adorent le zoom, d’autres ne pardonnent pas la perte du 0,6×. Mais sur un compact, c’est parfois le moyen le plus simple de libérer de la place (batterie, module périscope, refroidissement).

Pourquoi ce OnePlus 15T peut compter ?

Le OnePlus 15T s’inscrit dans une tendance nette : le retour du « compact premium », dopé par deux obsessions actuelles :

L’écran comme vitrine : bordures fines = objet plus « luxieux », plus moderne, plus Apple-like. La batterie comme différenciation : en 2026, l’autonomie n’est plus un bonus, c’est un argument de bascule.

Si les 7 500 mAh se confirment dans un format 6,3 pouces, OnePlus pourrait signer un des rares compacts capables de faire oublier la charge quotidienne — et ça, c’est un super-pouvoir que même beaucoup de « gros » flagships n’ont pas. Reste la question qui décidera de tout : l’équilibre thermique. Un Snapdragon 8 Elite Gen 5 et un écran à 165 Hz dans un châssis compact, ça exige un refroidissement sérieux pour éviter la baisse de performances après 15 minutes de jeu ou de capture vidéo.

En clair : OnePlus semble vouloir prouver qu’on peut être compact et spectaculaire. Si la promesse des bordures ultrafines ne se fait pas au détriment de la photo polyvalente et de l’autonomie réelle, le OnePlus 15T pourrait devenir l’un des lancements les plus « désirables » du printemps en Chine — et un signal fort pour tous ceux qui en ont marre des briques 6,8 ».