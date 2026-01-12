Accueil » OnePlus 15T : le « compact flagship » se muscle, avec des configurations mémoire XXL et trois coloris gourmands

Le smartphone compact n’a jamais autant ressemblé à un produit de niche… et pourtant, OnePlus semble vouloir en faire une vitrine. D’après une série de fuites attribuées au tipster Digital Chat Station, le futur OnePlus 15T préparerait une recette très 2026 : format contenu, autonomie démesurée, et IA embarquée sans discours grandiloquent.

Le OnePlus 13T avait déjà posé les bases en 2025 : un gabarit relativement compact, une grosse batterie et un positionnement agressif — au prix de quelques concessions (dont l’absence de charge sans fil).

Le OnePlus 15T, lui, apparaît comme la version « assumée » de cette stratégie : faire du compact non pas un compromis, mais un choix premium.

Ce que dit la fuite sur le OnePlus 15T et : RAM, stockage, couleurs

Selon la dernière fuite relayée aujourd’hui, OnePlus prévoirait une grille mémoire étonnamment large : 12/256 Go, 12/512 Go, 16/256 Go, 16/512 Go, et un modèle 16 Go/1 To.

Côté finitions, le trio de coloris évoqué mise sur une esthétique « bar à dessert » : Relaxing Matcha, Healing White Chocolate et Pure Cocoa.

Toujours selon ces informations (à prendre comme des rumeurs tant que OnePlus ne confirme pas), le OnePlus 15T viserait un écran OLED LTPO de 6,31 pouces, avec une définition 1,5K et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Sous le capot, on retrouverait une puce Snapdragon haut de gamme (souvent cité comme « Snapdragon 8 Elite Gen 5 » dans les reprises), de la mémoire LPDDR5X et du stockage UFS 4.1.

La batterie quant à elle tournetait autour de 7 000 à 7 500 mAh et charge filaire jusqu’à 100 W, avec une absence de charge sans fil de nouveau évoquée.

Enfin, pour la photo, double module photo (sans ultra-grand-angle) : capteur principal au choix entre Sony IMX906 50 mégapixels ou Samsung ISOCELL HP5 de 200 mégapixels, plus un téléobjectif Samsung JN5 de 50 mégapixels.

Le OnePlus 15T se vantera également d’un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, d’un châssis métallique, et d’une certification IP68/69 avec une épaisseur autour de 8,5 mm Sur le papier, le pari est clair : OnePlus préfère renforcer la photographie « utile » (principal + télé) plutôt que de disperser les ressources sur un ultra-grand-angle moyen. C’est un choix clivant, mais cohérent pour un téléphone compact qui vise l’efficacité.

Le OnePlus 15T pourrait être l’anti-flagship par excellence

Le plus intéressant, ce n’est pas la montée en fréquence de l’écran ou la course au stockage : c’est la batterie. Passer d’un 13T déjà très endurant (6 260 mAh) à un OnePlus 15T autour de 7 500 mAh, dans un format compact, raconte l’évolution de l’industrie — et l’arrivée des cellules silicium-carbone dans le « mainstream premium ».

Reste une inconnue : le positionnement prix. Certains bruits de couloir évoquent un tarif potentiellement plus agressif que le 13T, mais c’est le genre de détail qui change vite à mesure que la fiche technique se fige.

Côté calendrier, la fenêtre la plus citée est avril 2026 en Chine, avec une concurrence directe sur le segment des « compacts premium » (Honor, Vivo, Oppo).

Si OnePlus livre réellement cette combinaison — compact + batterie géante + téléobjectif + 1 To — le 15T pourrait devenir le smartphone « rationnel » des power users : moins spectacle, plus endurance.