Accueil » OnePlus 15T : Le flagship compact de 6,3 pouces avec une batterie de 7 000 mAh ?

À quelques semaines du printemps, OnePlus semble prêt à relancer sa stratégie « T » en Chine avec un smartphone qui vise un créneau devenu rare : le flagship compact… sans les compromis habituels.

Un poster « officiel » partagé sur les réseaux chinois dévoile un OnePlus 15T au dos minimaliste, dominé par un bloc photo rectangulaire et une approche plus sobre que spectaculaire. Et derrière cette silhouette simple, les rumeurs dessinent un produit étonnamment ambitieux : écran 165 Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5, et surtout une batterie annoncée autour de 7 000 mAh.

Le poster qui circule montre un module photo rectangulaire en haut à gauche, avec deux capteurs alignés verticalement et un flash déporté — une évolution qui ressemble davantage à une mise au propre qu’à un changement de langage.

Sur les détails « physiques », plusieurs sources évoquent un châssis en métal, environ 8,5 mm d’épaisseur et 194 g, avec une ambition « premium robuste » via IP68/IP69. Les noms de coloris, eux, sentent le marketing « gourmand » : Relaxing Matcha, Healing White Chocolate, Pure Cocoa (à prendre comme traductions préliminaires).

OnePlus 15T : Petit écran, grosse batterie, gros SoC

Si l’on suit les informations qui reviennent le plus souvent :

Écran : 6,31–6,32 pouces BOE X3 OLED LTPO en 1,5K, avec un 165 Hz annoncé et un capteur d’empreintes ultrasonique.

Puissance : Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec LPDDR5X et UFS 4.1, jusqu’à 16 Go/1 To selon les configurations chinoises.

Batterie/charge : environ 7 000 mAh et 100 W filaire, avec une rumeur insistante sur l’absence de charge sans fil (choix cohérent si OnePlus privilégie densité, coût et espace interne).

Photo : là, c’est plus flou. Certains évoquent soit un 50 mégapixels Sony IMX906, soit un 200 mégapixels Samsung HP5 en principal, accompagné d’un téléobjectif périscopique 50 mégapixels (JN5) — et, point intéressant, possiblement pas d’ultra grand-angle.

Le « vrai » pari du 15T, c’est la batterie dans un format maniable

Une dalle de 6,3 pouces avec une batterie d’une capacité de 7 000 mAh, c’est une promesse presque provocante en 2026. On sent un OnePlus qui veut répondre à une attente très réelle : l’endurance sans tomber dans la « phablette ». Sur le papier, le OnePlus 15T pourrait devenir un anti-stress phone : moins de charge, plus de marge en 5G, GPS, photo et jeux.

Mais, cette fiche technique raconte aussi des arbitrages avec l’absence de la charge sans fil afin d’économiser de l’épaisseur, du coût et des interférences, au profit de la capacité et de la dissipation, ainsi que l’inclusion de deux capteurs au lieu de trois (si confirmé) : simplifier le bloc photo pour concentrer le budget sur le principal + le zoom, et assumer que l’ultra grand-angle est moins prioritaire pour une partie du public.

En clair, le OnePlus 15T ressemblerait moins à un « mini OnePlus 15″ qu’à un flagship compact de niche, pensé pour ceux qui veulent un téléphone maniable… mais pas « light ».

Calendrier : mars en Chine, le reste du monde en pointillés

Plusieurs sources situent le lancement en mars en Chine, sans date figée (certains parlent de mi/fin mars). Pour l’international, rien de verrouillé : OnePlus a souvent segmenté ses sorties selon les marchés et les gammes.