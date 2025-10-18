iPhone 17 Pro : après #scratchgate, voici #colorgate — le smartphone qui change (littéralement) de couleur

Chaque génération d’iPhone semble venir avec son propre « gate », et l’iPhone 17 Pro ne fait pas exception. Après #scratchgate, qui a vu les finitions sombres des nouveaux modèles se rayer anormalement vite, une nouvelle polémique fait surface : #colorgate.

Certains utilisateurs affirment que leur iPhone 17 Pro a changé de couleur tout seul, passant de Cosmic Orange à Rose Gold.

Des « gates » devenus une tradition chez Apple

L’histoire des scandales « gate » remonte à 2010, avec le légendaire #antennagate de l’iPhone 4 : la conception de l’antenne externe provoquait des coupures d’appels lorsqu’on tenait le téléphone de la « mauvaise manière ». Steve Jobs avait alors lancé la phrase culte : « You’re holding it wrong. ».

Depuis, les polémiques se sont enchaînées :

#bendgate (2014) : les iPhone 6 Plus se pliaient dans les poches.

#batterygate (2017) : Apple ralentissait discrètement les anciens modèles pour compenser la dégradation des batteries.

#hissgate et #beautygate (2018) : des bruits électroniques et un effet « trop lissé » sur les selfies.

Et en 2025, place à #scratchgate — puis maintenant, #colorgate.

#scratchgate : la réponse déroutante d’Apple

Les premiers iPhone 17 Pro, Pro Max et Air exposés dans les Apple Store présentaient des traces visibles sur leurs bords. Mais selon Apple, ces marques n’étaient pas des rayures — simplement des transferts de matériau provenant des supports MagSafe vieillissants utilisés sur les présentoirs. Une explication qui a immédiatement rappelé à certains le fameux « vous tenez mal votre téléphone » de 2010.

#colorgate : l’iPhone 17 Pro change de couleur

C’est une vidéo TikTok virale qui a relancé la polémique : un utilisateur a montré son iPhone 17 Pro Cosmic Orange devenu Rose Gold après quelques semaines d’usage. Le phénomène a été confirmé par un utilisateur Reddit, DakAttack316, photos à l’appui. Selon lui, il ne s’agit ni d’un filtre, ni d’un montage — le changement est bien réel.

Certains internautes s’en amusent, surnommant l’appareil « Fire Red Charizard Edition », en clin d’œil au Pokémon légendaire.

Oxydation, UV ou défaut de conception ?

Pour Lee Elliot, directeur produit du site britannique Compare and Recycle, la cause la plus probable serait l’oxydation ou une exposition prolongée aux UV, altérant le traitement anodisé de la coque. Il met toutefois en garde : « Même une légère décoloration peut réduire la valeur de reprise d’un iPhone de plusieurs centaines de dollars. ».

Si ces problèmes de finition persistent, l’iPhone 17 Pro pourrait devenir l’un des modèles les moins rentables à la revente d’ici la sortie de l’iPhone 18. Elliot juge la situation « alarmante » : « Ces signes d’usure apparaissent beaucoup trop tôt. S’il s’agit bien d’oxydation, les minéraux présents sur la peau pourraient accélérer la dégradation de la surface ».

Les conseils des experts

Pour limiter les dégâts, les spécialistes recommandent d’utiliser une coque avec bords surélevés, protégeant l’écran et les courbes du « plateau caméra », d’éviter les supports magnétiques d’exposition prolongée et, si possible, de nettoyer régulièrement la surface avec un chiffon microfibre non abrasif.