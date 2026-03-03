Accueil » Claude rend sa « mémoire » gratuite : le vrai coup de pression d’Anthropic sur ChatGPT

Claude rend sa « mémoire » gratuite : le vrai coup de pression d’Anthropic sur ChatGPT

Claude rend sa « mémoire » gratuite : le vrai coup de pression d’Anthropic sur ChatGPT

Claude remonte dans les classements iOS, mais Anthropic ne veut pas que ce regain soit un simple feu de paille. La marque vient d’ouvrir à tous les utilisateurs, y compris gratuits de Claude, une fonctionnalité longtemps considérée comme « premium » : la mémoire (et la recherche dans l’historique).

Résultat : Claude ne redémarre plus à zéro à chaque conversation — et devient progressivement un assistant qui accumule du contexte.

Claude : Ce qui change vraiment avec la mémoire (au-delà du marketing)

Le problème numéro un des chatbots, vous le décrivez bien : répéter vos règles, votre projet, votre contexte à chaque nouveau fil. Avec la mémoire, Claude peut retrouver ce que vous avez déjà décidé (ton, objectifs, contraintes, préférences), « recoller » un projet là où il s’était arrêté, et vous laisser organiser cette continuité par projets pour éviter le mélange « perso/pro ».

Anthropic précise aussi un détail pratique : la mémoire n’est pas instantanée. Elle se met à jour dans un cycle pouvant aller jusqu’à 24 heures quand des conversations sont créées, modifiées ou supprimées.

Importer son passé : la fonction la plus « agressive » de l’update

Le deuxième mouvement est encore plus stratégique : un outil d’import pour récupérer votre contexte depuis d’autres assistants (ChatGPT, Gemini, Copilot, etc.). Le mécanisme, volontairement simple, repose sur un prompt « pré-écrit » que vous collez dans l’autre chatbot pour obtenir un bloc de données, puis que vous importez dans Claude.

Et là encore, Anthropic annonce un délai de traitement : l’assimilation peut prendre jusqu’à 24 heures.

Pourquoi ce timing : « Claude est n°1 » et Anthropic veut convertir l’essai

Cette bascule vers le gratuit arrive alors que Claude profite d’une vraie vague d’attention (notamment sur iOS), au point d’atteindre la première place sur l’App Store US à certains moments, avec une dynamique alimentée par l’actualité et les débats autour des contrats défense.

En clair : Anthropic fait ce que font les plateformes quand l’audience arrive d’un coup — elle réduit la friction. Rendre la mémoire gratuite + proposer un import, c’est transformer le « j’essaie Claude » en « je peux m’y installer ».

La mémoire est une fonctionnalité puissante, mais sensible : elle touche à la rétention, à la séparation des usages et à la confiance. Anthropic insiste sur le fait que la mémoire suit les politiques de rétention existantes et que supprimer des conversations retire aussi leur contribution à la mémoire.