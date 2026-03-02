Accueil » Gorilla Glass Ceramic 3 : Corning durcit le verre, Motorola ouvre le bal sur le Razr Fold

Corning remet une pièce dans la machine à « survivre aux chutes ». Avec le Gorilla Glass Ceramic 3, le spécialiste américain annonce son verre céramique le plus résistant à ce jour, pensé non pas pour briller lors des premiers jours d’usage, mais pour tenir sur toute la durée de vie d’un appareil.

Et pour son baptême du feu commercial, le matériau arrive directement sur un produit symbole : le motorola razr fold, attendu prochainement.

Une philosophie : la durabilité « dans le temps », pas seulement la perf du jour 1

Corning insiste sur un angle devenu central : le téléphone ne casse pas uniquement lors d’une chute « parfaite », il s’abîme surtout via l’accumulation de micro-impacts, rayures, contraintes thermiques et manipulations quotidiennes. Lori Hamilton (Corning Gorilla Glass) résume l’intention : concevoir pour la longévité, pas juste pour des chiffres de lancement.

Concrètement, le Gorilla Glass Ceramic 3 s’appuie sur l’expertise maison en science du verre et de la céramique, avec l’idée de mieux encaisser les chocs dans des conditions proches du réel.

Des tests « béton » et « asphalte » : ce que Corning revendique

Corning met en avant deux résultats clés issus de ses tests labo sur surfaces simulant des environnements quotidiens :

Chutes de plus de 2 mètres sur une surface imitant le béton (l’un des pires scénarios pour l’électronique grand public).

Au moins 20 chutes consécutives d’1 mètre sur une surface imitant l’asphalte — là où un verre aluminosilicate « concurrent » casserait typiquement dès la première chute dans ce protocole, selon Corning.

Deux nuances à garder en tête, côté lecture journalistique :

ce sont des tests internes, donc des conditions maîtrisées (et pas une garantie universelle) la promesse la plus intéressante n’est pas « je ne casse jamais », mais « je résiste mieux plus longtemps »

Pourquoi Motorola (et un foldable) est un choix très politique ?

Le premier appareil à adopter le Gorilla Glass Ceramic 3 sera le motorola razr fold, ce qui n’a rien d’anodin : sur un smartphone pliant, l’utilisateur attend un niveau premium, et la perception de fragilité est historiquement plus forte. Corning et Motorola prolongent ici un partenariat déjà visible sur les générations précédentes — mais avec un « premier » industriel : première intégration smartphone de Ceramic 3.

Dans le cas précis du razr fold, le Gorilla Glass Ceramic 3 est annoncé sur l’écran externe. C’est logique : c’est la surface la plus exposée, celle qui prend les chocs quand le téléphone tombe « comme un smartphone ».

Ce que Gorilla Glass Ceramic 3 raconte du marché

Le sous-texte, c’est que la protection d’écran redevient un différenciateur produit. Les smartphones stagnent côté « wow factor » matériel : la durabilité (chutes, rayures, résistance) est un terrain où les marques peuvent regagner de la valeur perçue.

Les foldables, eux, ont besoin de rassurer : plus ils montent en prix et en ambition, plus ils doivent ressembler à des objets « normaux » — qu’on ose utiliser sans stress.

Enfin, Corning continue de segmenter son portefeuille (Glass, Ceramic, Ceramic 3…) pour laisser aux constructeurs un choix marketing clair : un matériau « signature » au même titre qu’un capteur photo ou un SoC.

La vraie question, maintenant, sera celle du quotidien : comment Ceramic 3 se comporte face aux rayures, aux micro-impacts et aux années de poche + clés. Corning parle surtout chutes — il faudra attendre les retours terrain et les tests indépendants pour compléter l’histoire.