Adieu le pli ? Samsung dévoile son incroyable écran qui s’étire sans charnière

Samsung ne semble plus considérer les écrans extensibles comme une simple vitrine technologique. Après avoir montré un concept « Mobile Slidable » au MWC 2026, la marque laisse entrevoir une autre direction possible pour le smartphone grand écran : non plus plier, mais faire glisser l’écran pour gagner de la surface sans charnière visible.

Les démonstrations publiques de Samsung Display montrent déjà un prototype qui passe de 5,1 pouces à 6,7 pouces, avec une dalle qui reste plate pendant l’extension.

Un format qui cherche à corriger les défauts du pliable

L’idée séduit pour une raison simple : elle attaque frontalement les compromis du pliable actuel. Les smartphones pliables ont rendu les grands écrans transportables, mais au prix d’un pli visible, d’une certaine épaisseur et d’interrogations persistantes autour de la charnière. Un design coulissant promet, au moins sur le papier, une expérience plus homogène, puisque l’écran ne se replie pas sur lui-même et conserve une surface visuelle continue. Les premiers aperçus du prototype présenté par Samsung Display vont clairement dans ce sens.

Il faut toutefois distinguer ce qui a été montré de ce qui relève encore de la rumeur. Le prototype vu au MWC 2026 n’atteint pas 7 pouces : il est documenté à 5,1 pouces fermé et 6,7 pouces ouvert, avec une définition 1 080 x 2 640 et une densité de 426 ppp. Les spéculations sur un futur appareil proche des 7 pouces relèvent donc, à ce stade, d’une extrapolation sur un produit commercial potentiel, pas d’une fiche officielle ou confirmée.

Samsung Display montre un cap, pas encore un produit fini

Le signal important, c’est que Samsung Display n’a pas simplement ressorti un vieux concept. Plusieurs médias présents à Barcelone décrivent un prototype plus abouti, intégré à une réflexion plus large sur les nouveaux formats OLED au-delà du pliable.

Samsung Display l’a d’ailleurs présenté dans son espace « AI Edge District » au MWC 2026, aux côtés d’autres technologies considérées comme « under development ». Cela suggère une vraie piste de travail, sans garantir pour autant une commercialisation rapide.

La question de la fiabilité reste centrale

C’est évidemment le point décisif. Un smartphone coulissant peut éviter le pli, mais il introduit une autre complexité : le mécanisme d’extension lui-même, la protection de la partie d’écran dissimulée dans le châssis, et la tenue dans le temps des rails ou du système de guidage. À ce stade, Samsung n’a pas communiqué de données publiques détaillées sur la durabilité d’un futur produit commercial. Les médias parlent davantage d’un concept prometteur que d’un appareil dont la fiabilité a déjà été démontrée à grande échelle.

Un projet sérieux, mais un calendrier encore flou

La partie la plus fragile des rumeurs concerne la date. Ce que l’on peut dire avec certitude, c’est que Samsung Display a montré un concept fonctionnel au MWC 2026. Tout calendrier commercial plus précis reste spéculatif pour l’instant.

Au fond, l’intérêt de ce format tient moins à son effet « wow » qu’à sa promesse ergonomique. Un téléphone qui reste compact dans la poche, puis s’étire sans charnière pour offrir davantage d’espace, pourrait représenter une réponse plus naturelle aux frustrations liées aux pliables. Samsung ne dit pas encore qu’il remplacera la gamme Fold par un appareil coulissant.

En revanche, tout indique que le groupe explore sérieusement des alternatives capables d’élargir sa famille de smartphones premium. Et dans cette recherche, le slidable apparaît aujourd’hui comme l’une des pistes les plus concrètes.