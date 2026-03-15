Galaxy Glasses : Samsung confirme une caméra intelligente et un lancement en 2026

Au MWC 2026, Samsung a fait ce qu’il fait de mieux quand il veut créer de l’attente : en dire juste assez. Interrogé par CNBC, l’exécutif Jay Kim a confirmé un détail clé sur les futures lunettes connectées de la marque : une caméra placée au niveau des yeux, pensée pour capter ce que vous regardez — puis envoyer ce flux vers un smartphone Galaxy qui se charge du traitement et renvoie des informations « utiles » à l’utilisateur.

Des lunettes « capteurs », un téléphone « cerveau »

Le design conceptuel est limpide : les lunettes sont les yeux, le téléphone est le cerveau. C’est une façon de conserver un produit léger, portable et socialement acceptable, tout en déportant la puissance de calcul (IA, reconnaissance visuelle, contexte) sur le smartphone.

Ce choix est aussi une reconnaissance implicite : le marché a déjà validé ce modèle. Les Ray-Ban Meta ont popularisé l’approche « caméra, IA et audio, sans écran intrusif », et Samsung semble reprendre cette logique en l’adossant à son écosystème Galaxy.

L’éléphant dans la pièce : y aura-t-il un écran ?

Sur ce point, Samsung reste volontairement flou. Jay Kim n’a pas confirmé la présence d’un écran intégré, et renvoie plutôt aux écrans déjà disponibles — montres et smartphones — pour toute interaction visuelle. C’est, comme le notent plusieurs observateurs, un quasi « non » sans le dire.

Certaines sources évoquent l’idée d’une version avec écran plus tard (potentiellement 2027), ce qui ferait du modèle 2026 une première itération « camera-and-AI-first ». À ce stade, rien n’est acté publiquement.

Le vrai produit, c’est l’IA « contextuelle »

Le pitch de Samsung ne se limite pas à filmer : c’est ce que l’IA fait de ce que vous voyez. Traduire un menu, contextualiser un lieu, assister une action (navigation, message, réservation) sans sortir le téléphone : on est dans une logique d’IA ambiante, alimentée par la vision.

Ce positionnement s’inscrit dans un effort plus large autour de Android XR et de l’intégration IA, où Samsung travaille avec Google et Qualcomm depuis plusieurs années sur l’architecture matérielle et logicielle.

Calendrier : 2026, « commitment » sans date

Sur le timing, le discours reste prudent mais orienté : Samsung vise une sortie en 2026, et Qualcomm a également réaffirmé à MWC que l’année 2026 est un jalon important pour cette catégorie de produits. Aucune date précise n’a été annoncée, mais le simple fait que Samsung « pose » une partie du fonctionnement suggère que le projet est suffisamment mûr pour entrer dans une phase publique.

En évitant (pour l’instant) la promesse d’un affichage façon lunettes AR, Samsung choisit une voie réaliste : des lunettes utiles, légères, discrètes, où l’intelligence vient de la combinaison caméra + smartphone + IA. C’est moins spectaculaire qu’un HUD futuriste… mais beaucoup plus compatible avec une adoption grand public.

Reste la grande inconnue : si Samsung arrive sans écran, il devra convaincre que l’expérience vaut le coup face à Meta — non pas sur la fiche technique, mais sur la qualité de l’IA, l’intégration Galaxy, et la confiance (privacy, usage caméra). Et là, le « cerveau dans le téléphone » peut devenir son avantage : un contrôle plus fin, un écosystème déjà installé, et une montée en puissance progressive vers une version affichante quand la techno (et le marché) seront prêts.