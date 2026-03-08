Accueil » MWC 2026 : HMD réinvente le téléphone à touches avec l’IA et la visio

Pendant que le smartphone s’enferme dans une surenchère de capteurs et d’IA « premium », Human Mobile Devices (HMD) prend un chemin plus discret — et peut-être plus stratégique : transformer le feature phone en passerelle vers des services essentiels.

En 2026, la marque promet une série d’évolutions matérielles et logicielles (wallet, vidéo, IA) conçues pour les publics sous-connectés… mais aussi pour des marchés mûrs où la simplicité redevient un argument.

Le contexte : le feature phone n’a pas dit son dernier mot

Le « téléphone à touches » reste, dans de nombreuses régions, l’appareil connecté principal du foyer. HMD veut donc y greffer l’essentiel : payer, communiquer, demander de l’aide… sans imposer la complexité d’un smartphone. Le discours est explicite : « combler les fractures numériques et financières » tout en rendant ces appareils plus pertinents pour tous.

Ce timing n’est pas neutre : sur certains feature phones, l’accès aux messageries modernes s’est compliqué — WhatsApp, par exemple, a cessé d’être disponible sur KaiOS, un OS très présent sur ce segment.

Un wallet intégré pour la remittance, d’abord en Inde

C’est l’annonce la plus « sociétale » : HMD prépare un portefeuille numérique intégré pensé pour le transfert d’argent. Le service doit permettre de recevoir de l’argent, le stocker sur l’appareil, puis le retirer via des systèmes locaux — avec sécurité au niveau du device et protection par PIN.

Deux partenaires sont cités :

Kivi 3 (fintech, pour des transferts conformes et adaptés au feature phone),

Polygon Labs (infrastructure de paiements blockchain à grande échelle).

Le lancement commencera en Inde au premier semestre 2026, avant une extension progressive à d’autres marchés plus tard dans l’année. HMD justifie ce choix par un fait massif : l’Inde est le premier pays récepteur de remittances, avec des flux estimés à 129 milliards de dollars en 2024 selon la Banque mondiale.

Et surtout, HMD veut s’appuyer sur l’existant : possibilité de transférer vers un compte UPI pour payer des biens du quotidien « sur les rails » déjà en place.

Xpress Chat : visio et messagerie « light », mais moderne

HMD ajoute un ingrédient longtemps réservé aux smartphones : une caméra frontale et une app de communication légère, Xpress Chat, capable d’appels vidéo, de messages vocaux, de partage de photos, et de chats de groupe.

Point clé : le service est conçu pour fonctionner entre feature phones et smartphones, à condition que les deux aient l’app Xpress Chat.

Dit autrement, HMD tente de supprimer l’une des grandes frustrations du « dumbphone moderne » — la rupture sociale. Un appareil simple ne doit plus être un appareil isolé.

De l’IA sur un téléphone à touches : utile, pas « spectaculaire »

HMD promet enfin un assistant IA intégré à sa gamme feature phone, pensé pour éviter la navigation dans des menus : appels, alarmes, lampe torche, questions simples… via commandes vocales.

L’Inde est encore au centre du dispositif, via un partenariat avec Sarvam AI pour des expériences plus locales (langues, contextes, services).

Un cas d’usage plus inattendu : l’IA « compagnon » pour les seniors

En Europe, HMD pilote avec inTouch une IA orientée « compagnonnage » pour lutter contre l’isolement : activation par un seul bouton, voix plus lente, conservation d’un historique personnel, conversation contextualisée. L’objectif est d’évaluer l’impact sur l’autonomie et le bien-être, en vue d’un déploiement plus large.

Le propos de Vassili le Moigne (inTouch) résume bien l’intuition : rendre l’IA accessible via « l’interface la plus familière : la voix », sur un téléphone « déjà digne de confiance ».

La vraie ambition de HMD, c’est une « inclusion par défaut »

Ce plan 2026 raconte une stratégie moins glamour que les flagships… mais potentiellement plus profonde : faire du feature phone une plateforme de services. Dans les marchés émergents, le wallet et le paiment vise un trio concret : argent, sécurité, accessibilité. Dans les marchés matures, la visio et l’IA « 1 bouton » adressent une autre réalité : simplicité, lien social, autonomie.

Le défi, maintenant, sera double : livrer une expérience assez fluide pour rivaliser avec les usages modernes, et tenir une promesse de confiance (sécurité des transferts, gestion des données, robustesse). HMD promet déjà plus de détails sur la disponibilité, les partenaires et l’expansion internationale au fil de 2026.