À Barcelone, en amont du MWC 2026, Honor a joué une partition claire : l’IA n’est plus un bouton dans une application, c’est une expérience intégrée — parfois même physique.

Entre un Robot Phone à caméra motorisée, un Magic V6 ultra-fin et ultra-résistant, une MagicPad 4 record de finesse et un MagicBook Pro 14 (2026) remis à jour, Honor installe une ambition : devenir un écosystème de « computing » mobile, créatif et transversal.

Robot Phone : l’IA devient visible… et mécanique

C’est l’annonce la plus « MWC » du lot : le Robot Phone. Honor le décrit comme une nouvelle « espèce » de smartphone, et l’idée est simple à comprendre : un téléphone qui ne se contente pas de calculer, mais qui bouge.

Selon la démonstration et les informations disponibles, le Robot Phone embarque un module caméra de 200 mégapixels monté sur un gimbal 4DoF ultra-compact, capable de mouvements autonomes (suivi, repositionnement, rotations « cinématiques »), et même de gestes « expressifs » (nodding, dancing). Honor confirme viser une sortie en Chine plus tard en 2026, avec une disponibilité initiale limitée.

Ce lancement en dit long : l’« IA intégrée » devient un outil de différenciation. Là où la concurrence empile des fonctions IA invisibles, Honor rend l’intelligence physique, donc immédiatement compréhensible.

Magic V6 : finesse extrême, batterie géante… et IP69 inédit sur un pliable

Honor a aussi dégainé le Magic V6, qui attaque les trois faiblesses historiques des smartphones pliables : épaisseur, autonomie, résistance.

Ce dernier se vante d’une épaisseur de 4 mm ouvert et 8,75 mm fermé (variante blanche), ce qui le place parmi les book-style pliables les plus fins. Malgré sa finesse, le smartphone loge une batterie d’une capacité de 6 660 mAh (silicium-carbone), avec une charge de 80 W en filaire et 66 W en sans fil.

Et surtout, il s’agit du premier pliable annoncé avec une certification IP69 (en plus de l’IP68), donc résistance aux jets d’eau sous pression — une ligne très symbolique dans un segment encore perçu comme fragile.

Honor revendique aussi une compatibilité accrue avec l’écosystème Apple (AirPods/Find My selon les marchés), un clin d’œil très calculé pour séduire des utilisateurs iPhone tentés par un pliable sans « changer de monde ».

MagicPad 4 : 4,8 mm et OLED 165 Hz, la tablette qui veut « faire PC »

La MagicPad 4 joue la carte de l’objet spectaculaire mais utile : 4,8 mm, écran OLED 12,3 » 3K à 165 Hz, et puce Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm).

Honor pousse aussi un PC Mode et des fonctions IA pour la productivité — l’idée étant de faire de la tablette une alternative crédible au laptop pour une partie des usages (navigation, multitâche, prise de notes, création légère).

MagicBook Pro 14 (2026) : OLED 3.1K et Intel Core Ultra Series 3

Enfin, Honor actualise son MagicBook Pro 14 (2026) avec les nouveaux Intel Core Ultra Series 3, un écran OLED 3.1K et une grosse batterie 92 Wh — un positionnement « mobilité et endurance » très assumé.

Une stratégie « AI-first » qui cherche la différenciation par le matériel

Ce MWC 2026 raconte une chose : Honor ne veut pas seulement « ajouter de l’IA », il veut l’incarner dans des appareils qui ont une identité forte.

Le Robot Phone est un pari d’image : spectaculaire, potentiellement niche, mais parfait pour installer Honor comme marque qui ose. Le Magic V6 est quant à lui le produit « mass-market premium » : finesse, grosse batterie et IP69 répondent à des peurs très concrètes. Enfin, les MagicPad 4 et MagicBook Pro 14 servent de passerelle : pousser un « workflow » multi-écrans, multi-appareils, où l’IA devient un liant plutôt qu’un gadget.

Si la promesse tient en usage réel (stabilité du Robot Phone, autonomie du Magic V6, cohérence logicielle du PC Mode), Honor pourrait bien être l’un des constructeurs qui donne le ton : l’IA ne remplace pas le hardware — elle le transforme en expérience.